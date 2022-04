Nuova Matteotti Corato a Bari per gara 1 playoff

Archiviata la regular season è tempo di playoff e di verdetti per la serie C Gold. Da qui in poi ci si gioca una stagione e le magnifiche 8 partono tutte alla pari alla ricerca della promozione in serie B. Tra loro c'è la Nuova Matteotti Corato, che ha chiuso una stagione fantastica al sesto posto e si prepara ad affrontare i quarti playoff con la voglia di ribaltare il pronostico.

Avversaria infatti sarà l'Adria Bari, già affrontata proprio una settimana fa. Si riparte da li, da quell'ultima palla che poteva cambiare il corso di questo playoff anche se poi il match se lo sono aggiudicati i baresi all'overtime. Una sfida equilibratissima con due squadre che si conoscono benissimo come dimostrano le vittorie casalinghe prima della Matteotti e poi dell'Adria. Gara che ha tante sfaccettature, con tanti protagonisti che possono decidere la gara in un senso o nell'altro. Da una parte Buzzo, Meistas, Ferraretti, Ravelli e Rodriguez, dall'altra Gatta, Mascoli, Ianuale, De Angelis, Ranitovic, Oluic e Cicivè. Quantità e tantissima qualità nelle mani di due tecnici esperti come Cazzorla e Patella.

Un grande spettacolo di cui domani ci sarà solo il primo atto, visto che la sfida si articolerà su 3 match e passa la squadra che vince 2 gare su tre. Fondamentale centrare una vittoria per domani per provare ad indirizzare la sfida. La gara si disputerà domenica alle ore 18, e sarà arbitrata dai signori Farina di Brindisi e De Carlo di Lequile (LE)