Nmc, il destino in 40 minuti

Ultimi verdetti in arrivo per il campionato di serie C Gold. Oggi alle 18 infatti si giocherà l'ultima giornata di regular season prima dei playoff e molte posizioni sono ancora da definire. Coinvolta anche la Nuova Matteotti Corato di coach Patella che sarà impegnata in trasferta contro l'Adria Bari in un match spareggio. Infatti i coratini vincendo saranno sicuramente tra le prime 4, addirittura terzi se Vieste dovesse perdere il suo match, mentre perdendo potrebbero finire sesti.

Una gara quindi da dentro o fuori, ottima preparazione per ciò che succederà ai playoff. Avversaria sarà l'Adria Bari, che al momento è quarta con 26 punti avendo vinto il recupero con Altamura mentre la Matteotti ha 24 punti. I baresi vogliono continuare nel loro momento positivo e vendicare la sconfitta subita a Corato quando la Matteotti fu perfetta e schiantò l'Adria col punteggio di 91-72. Un vantaggio importante anche in chiave doppio confronto. Il roster barese può contare su giocatori come Rodriguez, Meistas e Ravelli, oltre che Buzzo e Ferraretti, agli ordini di un tecnico preparato ed esperto come Massimo Cazzorla.