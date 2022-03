Nuova Matteotti Corato, con il Vieste anticipo di playoff

Partita importante quella che aspetta domenica la Nuova Matteotti Corato, di scena al PalaLosito nell'ultimo match casalingo di regular season. Avversario sarà Vieste in quello che potrebbe essere un futuro accoppiamento playoff. I foggiani infatti attualmente occupano la terza posizione a quota 26 punti mentre i coratini sono quinti a quota 22. Una eventuale vittoria coratina potrebbe portare, assieme ad una serie di combinazioni di altri risultati, proprio la Matteotti ad arrivare terza e ribaltare quindi l'attuale situazione.

Imperativo però per i ragazzi di Patella è vincere domenica, per bissare quanto già successo all'andata quando la Matteotti espugnò il parquet foggiano con una prova gagliarda ed importante per personalità ed intensità difensiva. 61-72 il finale di quel match in cui i coratini limitarono l'attacco foggiano. In casa Matteotti il morale è alto dopo la larga e convincente vittoria contro Castellaneta della settimana scorsa. Un ulteriore successo lancerebbe Corato nei quartieri altissimi del tabellone playoff con vista sui primi 4 posti, che significherebbe giocare in casa l'eventuale bella dei playoff.

Ovviamente anche per Vieste di coach Giampio Ciociola vincere è fondamentale per blindare a sua volta il suo posto playoff ed evitare l'assalto NMC. Formazione scorbutica e roster importante per i foggiani, che possono contare su giocatori del calibro di Dusels, Orefice, Zustovich e Callara, arrivato in corsa ma già un fattore per questa squadra. La partita si prospetta bella e spettacolare, oltre che tremendamente importante e tutta da gustare. Ad arbitrarla, con palla a due prevista per domenica alle ore 18, saranno i signori Laveneziana di Monopoli (BA) e Serse di Brindisi