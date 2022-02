Derby, Nmc: non riesce l’impresa, la striscia di vittorie si ferma a cinque

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive della Nuova Matteotti Corato, sconfitta nella stracittadina dai cugini dell'A.S. Basket Corato al termine di una partita bella e combattuta, ma sempre controllata dai neroverdi.

Finisce 75-64 un match che, dopo l'iniziale fase di equilibrio (12-8), vede i padroni di casa trovare il break che sarà poi decisivo grazie a Ouandie e Idiaru, che spaccano la partita. La Matteotti non trova le contromisure e non riesce a segnare per lunghi minuti chiudendo il primo quarto sotto 28-8. La musica cambia nel secondo parziale, con i ragazzi di Patella che ritrovano il loro gioco e lentamente ma inesorabilmente recuperano il gap. Oluic e Ianuale, i migliori in casa NMC, guidano i compagni che arrivano al 42-32 dopo essere stati sotto anche di 23 punti. Il tempo si chiude 44-33 per Corato e si riapre dopo l'intervallo con la tripla di Gatta che illude la NMC (46-38). Alcuni errori però impediscono ai bianco-blu di coronare la rimonta tanto agognata ma dando il via, anzi, al nuovo parziale neroverde.

La partita è a tratti nervosa e lo spettacolo ne risente col parziale che resta basso. Il terzo quarto termina con i locali avanti 64-43. Ultimo periodo con la Matteotti che parte all'attacco e non si dà per vinta cercando la nuova rimonta. È ancora Oluic con Ranitovic che ci prova a rendere diverso il finale di gara, che però invece Corato con Stella e Idiaru gestisce bene nonostante i tentativi NMC di ridurre il gap. Si chiude 75-64 un derby che lascia un po' di amaro in bocca alla Matteotti per qualche fase del match forse non sfruttata adeguatamente e che avrebbe potuto far cambiare l'andamento e chissà, anche l'esito finale dell'incontro.

Tabellini

Oluic 23, Gatta 8, Mascoli 8, Ranitovic 5, Ianuale 10, De Angelis 7, Cicivè 3, Sedena n.e., Bassilekin n.e., Rutigliani n.e., Tandoi n.e., Martinelli n.e.