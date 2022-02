La Matteotti cerca il poker contro il Mesagne

Dopo lo stop forzato causa covid torna in campo la Nuova Matteotti Corato, che domenica prossima ospiterà Mesagne in un match valevole per la sesta giornata di ritorno di campionato. Gara importante per entrambe le compagini con la Matteotti che ci arriva forte dei 3 successi consecutivi ottenuti prima del break, tra cui 2 pesantissimi in trasferta su campi caldissimi come Mola e Vieste. Mola che è stato anche l’avversario dei mesagnesi nell’ultimo match giocato domenica scorsa e perso dai brindisini 63-68. Mesagne quindi fermo a quota 8 punti in classifica contro i 12 dei coratini, che devono vendicare la sconfitta subita proprio a Mesagne nel girone d’andata. 75-67 il finale di quella gara in cui i coratini lottarono per tutto il match prima di arrendersi nei minuti finali.

Ci sarà quindi da vincere e possibilmente ribaltare il gap incassato all’andata per proseguire nel magic moment e continuare la scalata ai quartieri alti della classifica. Non sarà semplice perchè i brindisini, guidati da coach Bray, sono una ottima formazione composta da validi giocatori come Cardillo, Galantino, Risolo ma soprattutto Fiusco, top scorer all’andata coi suoi 26 punti. Anche Corato però si è rafforzata con l’arrivo di Ranitovic che ha dato più fisicità ed equilibrio al quintetto di coach Patella. Per la Matteotti sarà il primo di 3 impegni ravvicinati, tutti da giocare al PalaLosito. Si proseguirà poi giovedi con il recupero contro l’Adria Bari e domenica con il derby di ritorno. Ma ne riparleremo. Il match si disputerà domenica 20 febbraio alle ore 18 e sarà arbitrato dai signori Iaia di Brindisi e Laterza di Mola di Bari (BA)