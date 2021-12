Sconfitta esterna per la Nmc

Passo indietro per la Nuova Matteotti Corato che esce nettamente sconfitta dal parquet di Monteroni per 87-69 e non replica la bella prova offerta nel derby di una settimana prima. I coratini, specialmente in difesa, concedono troppo contro una squadra aggressiva e vogliosa come quella leccese che approfitta degli errori e porta a casa un successo meritato ed importantissimo.

Eppure l'inizio del match faceva presagire ben altro con i coratini che rispondevano colpo su colpo alle folate locali e con Ianuale, Oluic e Mascoli arrivavano sul 10-14, che sarebbe stato il massimo vantaggio ospite. Da qui in poi comincia un'altra partita con i locali che piazzano il primo break di 10-0 e ribaltano il punteggio. I coratini reagiscono ed il primo quarto si chiude 22-18. Secondo quarto con la Matteotti che reagisce e si riporta sotto con C.Gatta e Cicivè e trovando con Oluic l'ultimo vantaggio della gara (25-26). A questo punto Monteroni come nel primo quarto trova il 13-0 che lancia i leccesi in vantaggio e di fatto spezza in 2 la gara. Corato paga tanti errori in attacco e difesa che favoriscono la fuga locale fino al 44-34 dell'intervallo.

Terzo periodo che vede sempre i locali controllare la gara, arrivando sempre prima sulle palle vaganti e conquistando parecchi rimbalzi offensivi. La Matteotti ci prova ma non trova mai il bandolo della matassa e favorisce la fuga dei leccesi, che al 30' comandano 63-50. Quarto periodo sostanzialmente identico al precedente. I ragazzi di Patella ci provano a rientrare ma Monteroni con una buona circolazione di palla è chirurgica nel tenere sempre a distanza i coratini. Finisce 87-69 una gara da dimenticare in fretta per concentrarsi sulla prossima gara in programma già giovedi, quando al PalaLosito arriverà Castellaneta per l'ultima gara del 2021.