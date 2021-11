Nuova Matteotti, obiettivo vittoria contro il Mola

Secondo turno interno consecutivo per la Nuova Matteotti Corato che domenica sarà di nuovo di scena al PalaLosito. Avversario di giornata sarà Mola di Bari, rivelazione della scorsa stagione ma ancora ferma al palo a quota 0 punti in questo campionato, proprio come i coratini. Obiettivo vittoria dunque per entrambe le formazioni, con la Matteotti vogliosa di tornare ad esultare con i suoi tifosi a circa 5 mesi dall'ultimo hurrà interno contro Monteroni nella scorsa finale playout.

Grande concentrazione e grande voglia di far bene in casa Corato, ancora scottata e piena di rimpianti dopo l'esito del match contro Altamura, perso dopo aver sfiorato la vittoria con una clamorosa rimonta. Serve maggior attenzione in difesa e maggior precisione in attacco, cosi da evitare pericolosi blackout che possono risultare decisivi per l'esito finale della gara. Coach Patella ed il suo staff sapranno sicuramente come evitare che certe situazioni si possano ripetere ma tutto il gruppo biancoblu vuole fortissimamente una vittoria per poter muovere la classifica.

Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nello scorso turno di campionato, e tutte e due hanno perso tra le mura amiche. I coratini come ben sappiamo contro Altamura mentre Mola si è dovuta arrendere ai foggiani del Vieste per 76-78. Ad arbitrare la gara che avrà inizio alle 18 saranno Laveneziana di Monopoli e Marseglia di Mesagne.