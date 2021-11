Esordio vincente per il Basket Corato: a Monteroni finisce 71-83

Parte con il piede giusto l'avventura dell'Adriatica Industriale Basket Corato, che all'esordio in campionato, nella seconda giornata di C Gold, espugna il difficile campo di Monteroni con il punteggio di 71-83. Partita non semplice quella per gli uomini di coach Verile, che hanno avuto il merito e la capacità di restare con il muso avanti praticamente per tutti i 40 minuti di gioco, nonostante l'assenza di Tomasello e l'impiego di Idiaru con il contagocce, a causa di un infortunio patito all'alba del match. I gialloblù sono stati bravissimi a restare sempre attaccati all'avversario, ma Corato ha saputo gestire bene la pressione, sfornando una prova corale di tutto rispetto, soprattutto se consideriamo che questa è solo la prima giornata e che molti meccanismi sono ancora da oleare.

1° quarto. Il primo canestro dell'anno lo firma Ouandie, la schiacciata di Luttermann si candida subito per la top 5, Tarolis per il primo canestro dal campo per Monteroni. Idiaru e Banti prima, Luttermann poi, si esaltano da lontano (8-12 al 4'). I ritmi sono altissimi, sale in cattedra Ouandie (20 punti, 11 nel solo primo parziale), che dai sette metri punisce ancora i tarantolati, che chiamano subito time out. Dopo la pausa i salentini escono meglio, Tarolis è l'uomo in più, 4-0 personale e gap ricucito (14-15 all'8'). Negli ultimi due giri di lancette le difese non sono irreprensibili, Idiaru va fuori per infortunio, Lorenzo sulla sirena trova il vantaggio casalingo (24-22 al 10').

2° quarto. L'equilibrio permane anche nel secondo quarto, sale in cattedra un sontuoso Stella (20 punti al suo nuovo esordio neroverde), che sigla un personale 0-5, Chiriatti versione muro si scatena nella sua metà campo, ma Banti e Leucci sono lì a ricucire la forbice (28-28 al 13') e Verile chiama la pausa. Il time-out giova a Corato che in un amen fa 0-8 di parziale, con la coppia Ouandie Luttermann da stropicciarsi gli occhi, ma non riesce a fuggire (28-36 al 25'). Monteroni sembra all'angolo ma con un antisportivo ai danni di Leucci torna sotto, la tripla di Kelmelis e l'ottimo Pallara la riaprono in maniera definitiva (39-40 al 18'). Qui inizia il match di personalità del 2004 Messina (11 punti) che spara una tripla importante, Ouandie fa +5, ma negli ultimi 60" Corato si addormenta e i gialloblù pareggia i conti all'intervallo: 45-45.

3°quarto. In questo terzo quarto si segna molto meno, Luttermann sigla la tripla del nuovo vantaggio neroverde, poi Durini dall'angolo impatta dopo 150" (48-48 al 24'). Ancora l'olandese ospite sigla dal pitturato, Banti dalla lunetta. Ouandie poi decide di mettersi in proprio, realizzando un parziale di 0-5 (49-55 a metà quarto). Luttermann allunga ancora, la Quarta Caffè trova gloria solo a cronometro fermo. Stella con un "and One", magia di Kelmelis a 90" dalla fine del periodo (54-59 al 29'). Monteroni è lì, ma ad un passo dall'ultima mini pausa ecco Sebastian Algie che dall'angolo esplode la tripla del 56-62.

4° quarto. Per due minuti è digiuno ambo le parti, ma L'Adriatica Industriale ha dalla sua Mauro Stella che scocca il dardo del +9 da oltre l'arco. Durini e Tarolis ancora a mettere pressione agli ospiti con un 6-0 di parziale (62-65 al 34'). La partita è infinita, continua il duello a distanza tra salentini Stella Leucci, Banti firma il 66-69. Ma a 4' dalla fine ecco il coniglio dal cilindro: Angelo Messina spara la tripla del nuovo +6, poi Idiaru rientra giusto in tempo per realizzare 5 punti pesantissimi, Durini tra gli ultimi a mollare (71-76 al 38'). Stella con le mani di piombo sigla due liberi importantissimi, Messina sentenzia con un personale 0-5 di parziale. Corato batte Monteroni 71-83.

Primi 2 punti per l’Adriatica Industriale Basket Corato che, nonostante le varie defezioni e alcuni ingranaggi da oliare, dimostra subito di essere una squadra solida e potenzialmente devastante nella metà campo avversaria. Ora per i ragazzi di coach Verile 24 ore di riposo prima di iniziare a preparare la complicata trasferta di Bari.

Tabellini

Monteroni: Quarta 5, Kelmelis 11, Tarolis 10, Leucci 14, Lorenzo 5, Pallara 3, Zacchigna, Durini 11, Colaci, Greco NE, Vantaggiato NE, Banti 12

Corato: Ouandie 20, Stella 20, Lutterman 16, Messina 11, Idiaru 7, Chiriatti 6, Algie 3, Del Tedesco, Bucciol, Tomasello NE, Petrovic NE, Mitrovic NE.