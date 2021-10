Il pivot Tomasello chiude in bellezza il mercato del Basket Corato

Si completa il pacchetto lunghi e, con esso, il roster per la stagione 21/22 per l'Adriatica Industriale Basket Corato. Alla corte del patron Marulli arriva Daniele Tomasello. Dopo gli anni trascorsi nelle giovanili dell'EuroBasket Roma, Tomasello dimostra subito le sue qualità e dopo l'esperienza in A2 con Brescia, approda nel terzo torneo nazionale, dove anno dopo anno diventa uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo. Campli, Teramo, Giulianova, Bisceglie, Pozzuoli, Catanzaro: dovunque il pivot classe 1993 ha dimostrato grande solidità sotto le plance grazie al suo fisico importante (203 cm per 101 kg) e una buona confidenza con il tabellone, siglando un importante numero di doppie "doppie" e andando spesso oltre la doppia cifra di media a stagione. Nell'ultimo campionato, con Catanzaro, ha sfiorato i 10 punti di media (9.83), con 7 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Tomasello in una breve intervista, si è presentato al mondo neroverde: «Arrivato a questo punto della mia carriera, cercavo stabilità ed equilibrio. Il progetto proposto dalla società di Corato sposava a pieno ciò che sono le mie necessità in questo momento. Non ho esitato un momento, conoscendo l'immagine, il blasone e la serietà di questa società quando militava in Serie B. Il mio apporto sarà massimo in ogni impegno, è nel mio DNA dare tutto per la maglia. Sono molto fiducioso su ciò che il nostro organico possa fare quest anno, la squadra ha un bel mix di giovani e giocatori esperti. Corato è una piazza conosciuta per il calore dei suoi tifosi e spero che anche quest'anno possano essere il sesto uomo con il loro supporto, abbiamo bisogno di loro. Non vedo l'ora di cominciare».

Un giocatore di categoria superiore è la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti davvero importante per la stagione che sta per cominciare, con il patron Marulli e l'amministratore unico di Adriatica Industriale Cataldo Mazzilli che ancora una volta si sono prodigati senza remore per allestire una squadra ancora una volta all'altezza del nome che Corato porta.