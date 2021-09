Nmc, preparatori atletici anche per le squadre giovanili

Da quest'anno la Nmc si è dotata di un preparatore atletico per ogni suo gruppo giovanile, già a partire dall'under 13, una figura di spicco per seguirne progressi e problematiche che ne derivano in una età delicata e al tempo stesso complessa come l’adolescenza.

«La nostra Patrizia Rinaldi per le formazioni under 13 e under 14, il nostro Aldo Gatta per le squadre under 15 e under 17 e la conferma della nostra Gabriella Musto per l'under 19 e per la prima squadra di coach Patella, sono ulteriori tasselli importanti per garantire valide e competenti professionalità» spiegano dalla società. «Ognuno di loro aiuterà i nostri giovani nel recupero post gara e nei successivi allenamenti in gruppo, cercando di consigliare e programmare per ciascuno di essi i giusti carichi di lavoro».

«L'inserimento della figura del preparatore atletico per tutto il settore giovanile è un grande salto di qualità» afferma il responsabile del settore giovanile, coach Riccardo Lerro. «L'importanza di una persona competente che sappia prevenire, valutare e correggere anche vizi posturali scorretti è un lusso che permette ai ragazzi di essere più pronti per acquisire il bagaglio tecnico specifico. Se nei gruppi più piccoli ci si concentrerà maggiormente sullo sviluppo delle capacità coordinative e sull'acquisizione delle posizioni fondamentali nel gioco della pallacanestro, per i più grandi si porranno le basi del potenziamento fisico che poi avrà il suo massimo sviluppo specifico al termine del percorso giovanile. Per i più grandi, infatti, sarà a disposizione anche la palestra, adibita in uno spazio della sede Nmc già dallo scorso anno».