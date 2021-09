Basket Corato, Giovanni Putignano nuovo responsabile tecnico del settore giovanile

A circa dieci giorni dall'inizio della nuova stagione, con il raduno fissato al 15 settembre, continua a prendere vita lo staff tecnico 2021/2022 griffato Adriatica Industriale. Oggi è il turno di Coach Giovanni Putignano, che sarà per i prossimi due anni il Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. Coach Putignano, laureato in Scienze Motorie, vanta un curriculum maiuscolo, essendo riuscito a portare Campli e Ostuni in Legadue nel primo decennio degli anni duemila. Poi la parentesi BNB, e ancora Scafati, Taranto, Matera e Ceglie. Ora per questa nuova avventura in Neroverde, Coach Giovanni Putignano è determinato.

"Dopo il colloquio avuto con il Presidente Antonio Marulli, ed i suoi collaboratori ho appreso della bontà del progetto e ho scelto di sposarlo a 360 gradi. Mi reputo una persona caparbia e perseverante, ho allenato praticamente in tutte le categorie tranne che in A1 accetto volentieri questa mission di far crescere e costruire le nuove leve dell'As Basket Corato con la volontà e la motivazione di poterli rivedere in futuro protagonisti nella prima squadra e perchè no in categorie superiori".