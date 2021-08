Nmc, parla il gm Gatta: «Continuiamo a investire sui ragazzi coratini»

A circa 15 giorni dall'inizio ufficiale della stagione, il general manager della Nuova Matteotti, Domenico Gatta, illustra obiettivi e strategie societarie.

«Il nostro movimento oramai più che consolidato negli anni continua il suo percorso di crescita esponenziale» dice Gatta. «Dopo l’esordio nel campionato di serie C Gold e la meritata salvezza dell’anno scorso, la società continua ad investire sui ragazzi coratini. Quest’anno abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra dell’anno scorso perché siamo convinti che il gruppo è competitivo e non si può ogni anno smantellare tutta la squadra. ciò significherebbe mancanza di programmazione e progettualità.

Avere in squadra tanti atleti coratini era l’obiettivo che ci eravamo prefissati alcuni anni fa e grazie alla lungimiranza e alla passione di tutto lo staff tecnico e dirigenziale è stato raggiunto brillantemente».

Focus poi sul settore giovanile, la forza della Nmc. «Oramai il nostro settore giovanile è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio senza proclami o annunci in grande stile ma con scelte oculate e duro lavoro quotidiano in palestra. Noi proseguiamo su questa strada perché crediamo sia la chiave vincente per il futuro. Ovvio che ciò comporta tanto sacrificio economico e vari progetti e sinergie da creare, tra cui quella con una società brasiliana che ci ha permesso di portare a Corato giovanissimi prospetti per aiutare i nostri giovani nella crescita e disputare da protagonisti i campionati di eccellenza. Siamo convinti che il percorso intrapreso anni fa sia quello vincente e che vedremo sempre più ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile calcare il parquet della nostra città e nella nostra squadra».

Infine due parole sulla prima squadra: «Quest’anno sono altrettanto convinto che la nostra squadra senior, dopo la sfortunata stagione scorsa, ci darà belle soddisfazioni e aiuterà a far crescere i tanti giovani coratini presenti. La Nmc rappresenta sempre più il basket coratino del futuro».