Basket Corato ancora targato Adriatica Industriale

Adriatica Industriale, azienda leader nel settore dei macchinari tessili, sarà main sponsor del basket Corato anche per la stagione 2021-2022. Si rinnova dunque per il quarto anno di fila il rapporto tra i neroverdi e l'amministratore unico di Adriatica Cataldo Mazzilli, grande appassionato di pallacanestro, innamorato di questa squadra, di questi colori, di questa città. In un periodo storico davvero complicato, sarebbe stato più semplice defilarsi, ma ancora una volta l'amore per la palla a spicchi ha prevalso, come ha sottolineato lo stesso Mazzilli.

«Veniamo da due anni complicati, sotto ogni punto di vista. Il Covid ha cambiato le nostre vite e inevitabilmente ha lasciato scorie pesanti anche nel mondo della pallacanestro. Anche dal punto di vista sportivo abbiamo vissuto due anni tribolati, nei quali non siamo riusciti a trovare sul campo il bandolo della matassa. Quest'anno però la società e il sottoscritto vogliono voltare pagina e il mercato estivo lo sta dimostrando. Il ritorno di Stella e Verile, assieme agli innesti di primissimo livello lo dimostrano e per Corato abbiamo ancora in serbo alcune sorprese per completare il roster. Vogliamo far tornare l'entusiasmo al Pala Losito, e vogliamo disputare un campionato degno del nome Adriatica Industriale Basket Corato. Alla vigilia dei sessant'anni di questa società gloriosa, sarebbe davvero un grande regalo quello di tornare a giocare in categorie che ci competono. Mi auguro che il pubblico possa tornare a gremire almeno parzialmente il PalaLosito, rivogliamo la nostra normalità partendo da queste piccole grandi cose».

«La società e lo staff tutto ringraziano Cataldo Mazzilli per aver creduto ancora nel nostro progetto, con la speranza di poter assistere assieme a tante vittorie, al fine di portare il più in alto possibile i colori neroverdi».