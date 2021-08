Basket, a Corato arriva il bomber Ivan Begic

Continua la grande campagna acquisti dell'Adriatica Industriale Basket Corato, che si assicura per la prossima stagione le prestazioni dell'ala Ivan Begic. Il croato, classe 1992, è un vero e proprio crack per la categoria, giocatore capace di far male con la stessa efficacia sia dalla media distanza che da oltre l'arco. L'ex Imola, fresco di titolo personale di miglior marcatore della C Gold, garantirà alla squadra di coach Verile tanti punti nelle mani e imprevedibilità nella metà campo avversaria. Con una media di 20 punti a partita nelle ultime due stagioni giocate, Begic sarà certamente pedina fondamentale dei neroverdi.

«Sono davvero felice e orgoglioso di aver sposato il progetto Corato. Vengo da una stagione molto positiva e ora voglio dare il meglio anche con questi colori. Ho avuto molte offerte ma ho scelto Corato per le ambizioni della società, per la piazza storica e per il pubblico caldissimo da categoria superiore. Non vedo l'ora di iniziare».