Nuova Matteotti Corato, Riccardo Lerro responsabile del settore giovanile

Dopo l’ufficialità di coach Dimitri Patella alla guida della prima squadra arriva quella di Riccardo Lerro come responsabile del settore giovanile biancoblu.

Proseguirà dunque l’avventura Matteotti di coach Riccardo Lerro. Coratino purosangue, dopo essere subentrato nella scorsa stagione alla guida della squadra senior in seguito all’esonero di coach Verile ed aver portato la Nmc ad una splendida salvezza sul parquet di Monteroni, torna a lavorare coi giovani mettendo in campo le sue caratteristiche peculiari come la cultura del lavoro, spirito di sacrificio e tanta umanità.

Di nuovo a capo del settore giovanile dunque, in stretta sinergia con coach Patella e col suo staff, per garantire un futuro radioso e lusinghieri risultati sportivi al movimento cestistico giovanile di casa Nmc e scoprire e lanciare i potenziali campioni del futuro.