Corato ecco il top player: da Bisceglie arriva l’ala Andrea Chiriatti

Un grande colpo di mercato scuote la pallacanestro pugliese, uno di quelli che può decidere in maniera importante le sorti di un campionato. Alla corte di coach Marco Verile infatti, arriva l’ex capitano e bandiera dei Lions Bisceglie Andrea Chiriatti. Giocatore in grado di spostare gli equilibri anche in serie B, Chiriatti, ala classe 1993, tassello duttile e bravo nelle due fasi, è stato per anni il capitano e il simbolo dei Lions Bisceglie e ora è pronto, a 28 anni, per una nuova avventura.

«Sono molto felice di aver firmato con Corato, ho trovato immediatamente una bella intesa con i dirigenti, che si sono messi subito a disposizione al 100% e mi hanno fatto capire la bontà del progetto. Ho lasciato Bisceglie per una scelta di vita: dopo la laurea ho deciso di iniziare la mia carriera lavorativa extra basket, ma non potevo abbandonare del tutto la palla a spicchi. Ho avuto alcune proposte da squadre di C, ma non ho mai avuto dubbi e ho scelto immediatamente Corato, per il blasone, per la cultura cestistica, per il tifo scatenato, per la città, che vive di basket. Il mio augurio è che i palazzetti vengano riaperti al pubblico, voglio giocare con il calore del pubblico e voglio infiammare i miei nuovi tifosi neroverdi, sperando di riuscire ad accendere ancor di più in loro la passione e l’amore per questa squadra».

«La società tutta è lieta di accoglierti nella grande famiglia neroverde. In bocca al lupo, Andrea» concludono dal Basket Corato.