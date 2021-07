"Sport4impact": quando lo sport diventa leva per lo sviluppo sociale ed economico

Si chiama "Sport4impact" ed è la manifestazione sportiva andata in scena al PalaCarrassi di Bari, collegata all'omonimo forum internazionale (www.sport4impact.net), il cui obiettivo è declinare il tema dello sport quale leva strategica per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Nello specifico, si è trattato di un torneo giovanile di basket che ha coinvolto 6 squadre e oltre 60 ragazzi e ragazze tra 17 e 11 anni.

L’iniziativa è stata realizzata grazie a due centri studi: Intrapresa (Centro studi per lo sviluppo delle piccole e medie industrie del Mezzogiorno d’Italia) e Territoria house (Centro per politiche e ricerche), con il sostegno di Confimi Meccanica Bari - guidata dal coratino Alfonso Cialdella - e da Confimi Logistica Bari del presidente Massimo Tavolaro.

Proprio in collaborazione con Intrapresa e Confimi Meccanica Bari, Sport4impact ha avviato lo sviluppo di un’area pilota di sperimentazione finalizzata all’utilizzo sistemico e strategico dello sport per lo sviluppo sostenibile del territorio in relazione ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.