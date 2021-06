La Nmc soffre ma vince gara 1 di finale: Monteroni battuta 81-75 all'overtime

Dopo 45 minuti di autentica battaglia la Nuova Matteotti Corato fa sua gara 1 di finale playout battendo Monteroni 81-75 dopo l'overtime. Ora giovedì in gara 2 a Monteroni i coratini, vincendo, conquisterebbero la salvezza. Gara perfetta per 3 quarti dei coratini che poi rischiano di sciupare tutto nell'ultimo quarto prima di riprendersi bene nell'overtime, quando la maggior freddezza e lucidità offensiva è la chiave per vincere il match.

In avvio di gara la Nmc recupera Oluic dopo l'infortunio e coach Lerro lo getta subito nella mischia. Le prime fasi del match sono però di marca ospite con Provenzano e Banti che spingono avanti i leccesi sul 3-10. Gatta, Oluic e De Bartolo riportano però subito in linea di galleggiamento i locali e la seconda parte del quarto è molto equilibrata, con Sabeckis che con una tripla manda le squadre al primo mini riposo sul 19-19.

Secondo quarto con la tripla di capitan Gatta che da il primo vantaggio ai coratini (22-21). Sono però prima Mascoli, autore di una gran prova, e Cicivè a spaccare la partita a favore della Matteotti e a lanciare la fuga dei baresi (37-26). I leccesi provano a tornare sotto fino al -4 prima che ancora Gatta e poi Sabeckis con un fantastico buzzer beater non lancino Corato avanti 46-37 all'intervallo.

Terzo quarto con la Matteotti che rientra in campo determinata e convinta. Monteroni non impensierisce mai i baresi che dilagano minuto dopo minuto e allargano il parziale fino al 62-43. Sembra finita ma da qui in poi inizia un'altra partita, a cavallo dei due quarti. Monteroni va sotto 62-49 a fine terzo quarto con la tripla di Stefanizzi e rientra per l'ultimo quarto recuperando punto dopo punto.

Ultimo periodo che sembra ripetere quello con Altamura per i coratini. Il canestro sembra stregato e per interi minuti la Matteotti sbatte sui ferri del PalaLosito. Monteroni invece lentamente recupera e con la tripla di Leucci arriva sul 62-59 con un parziale di 0-16. Ultimi minuti palpitanti con Claudio Gatta che spezza il break locale e Sabeckis che prova a piazzare la zampata finale. Tutto inutile perché Provenzano manda la squadra all'overtime.

Supplementari che vedono ancora Claudio (gran prova la sua) e Aldo Gatta lanciare la Matteotti, entrata in campo decisa e più lucida rispetto ad un Monteroni forse stanco. I coratini attaccano bene e ai liberi concretizzano i loro sforzi con Oluic e Sabeckis che piazzano i punti decisivi.