Blitz in trasferta, la Nmc piega Monteroni

Cominciano col botto i playout per la Nuova Matteotti Corato, che centra il blitz esterno battendo Monteroni cosi come già accaduto in regular season. 72-76 il finale per i coratini, in piena emergenza con Cicivè assente, Oluic in panchina solo per onor di firma e capitan Gatta al rientro dopo 38 giorni di assenza e 7 gare saltate. La vittoria del cuore, della voglia e della determinazione, con menzione per un grande Mazzilli, contro un avversario ostico ed in gara sino alla fine grazie a Leucci e Provenzano.

Coach Lerro si affida in avvio a Sabeckis Mazzilli De Bartolo Mascoli e proprio al rientrante capitan Gatta. Le triple di mascoli e Sabeckis rispondono subito a Leucci ma il match resta equilibrato in avvio con buon gioco di entrambi i team e tanti errori dalla lunga. Corato però rimane sempre avanti provando a scappare con la prima tripla di serata di capitan Gatta (9-14). Il festival delle triple però continua da ambo le parti. Provenzano entra nel match impattando prima a quota 17 e poi segnando sulla sirena la tripla del 20-19 che chiude il primo quarto.

Secondo quarto che si riapre con le due squadre che si sorpassano e controsorpassano vicendevolmente. Gli ospiti ricorrono alla panchina che non delude con i ragazzi del vivaio coratino che garantiscono grinta oltre ad una presenza importante sul parquet e punti importanti a tenere viva la partita. Monteroni si affida ad un Provenzano in stato di grazia che risponde alla tripla di Mascoli e riporta avanti i leccesi sul 30-29. Nel finale si infiammano i tiratori con Sabeckis che sulla sirena segna un fantastico buzzer beater da 3 punti che manda all'intervallo Corato avanti 37-40.

In avvio di terza frazione è Mazzilli, autore di una gran prova, a sbloccare quota 40 ma l'inerzia nella prima parte del quarto è tutta per i padroni di casa, che punto dopo punto allungano fino al 52-44 che sembra mettere una seria ipoteca sul match. Cosi non è però perchè viene fuori il grande cuore della Matteotti. I baresi rispondono e rientrano nel match. Protagonista è ancora Mazzilli, che suona la carica siglando due triple consecutive che spaccano il match e rilanciano le ambizioni NMC. Mascoli con un nuovo canestro impatta a quota 54 coronando la rimonta prima che il libero di Sabeckis manda la Matteotti addirittura avanti all'ultimo miniriposo sul 54-55.

Avvio di ultimo quarto con Corato che trascinato da Mazzilli e Gatta prova a scappare sul 59-67. Arriva poi la veemente reazione dei locali che con Leucci tornano sotto e con un 11-1 di parziale sorpassano i coratini (70-68). La tripla di capitan Gatta rida il vantaggio alla Matteotti che consolida il successo con un super Mazzilli ed i liberi di mascoli e Sabeckis che sigillano il 72-76 finale dando la vittoria ai coratini.