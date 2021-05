Derby, alla Nmc il cuore non basta

L'Adriatica Industriale Basket Corato si aggiudica un emozionante derby battendo la NMC con il punteggio di 71-79. Ci hanno provato i ragazzi di coach Riccardo Lerro a ribaltare il pronostico ma nonostante tanta voglia e determinazione ed una partita lottata fino alla fine il risultato ha premiato gli ospiti.

Partita vibrante quella andata in scena al Palalosito a cui i coratini arrivano ancora senza capitan Gatta ma recupera in extremis Cicivè e Mazzilli, non ovviamente al meglio della condizione. Si parte con la Matteotti costretta a rincorrere sin da subito ma brava a reagire e sorpassare con Oluic. I ragazzi di lerro sembrano prendere il controllo del match e volano grazie ad un 10-0 di parziale sul 16-6 sfruttando un gioco veloce e aggressivo attorno alla metà del quarto. L'A.S. Basket però reagisce da grande squadra e restituisce il parziale ai locali e chiudendo avanti il quarto sul 19-17.

Secondo quarto che vede le due squadre alzare le medie realizzative. Si segna di più da ambo le parti e il match va avanti con break e controbreak. Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento ma la gara è bellissima, piacevole e molto intensa. La Matteotti le prova tutte ma gli ospiti sono più in forma e provano a scappar via in chiusura di quarto sul 46-41. Tentativo prontamente stoppato dai biancoblu che impattano a quota 46 andando all'intervallo in asssoluta parità.

Al rientro in campo i neroverdi di coach Cadeo partono decisamente meglio e piazzano il break che sembra decidere la gara. La Matteotti sbaglia qualche attacco e resta a secco permettendo ai cugini di volare sul 46-61. Ci pensa Claudio Gatta a suonare la carica con una tripla e sbloccare quota 46. Il play assieme a Sabeckis confeziona il controbreak di 14-3 che riporta i due team a contatto ma è tutta la squadra a cambiar ritmo e forzare la difesa permettendo la rimonta. Il quarto si chiude sul 60-64.

Ultimo parziale che vede ancora la squadra ospite ripartire bene e ricominciare ad attaccare. La Matteotti arriva stanca allo sprint finale, con una situazione falli non troppo favorevole e penalizzata dall'infortunio di Gatta. Il mix è letale per i ragazzi di Lerro che nonostante l'impegno sono costretti ad arrendersi ed ammainare bandiera bianca. L'A.S. Basket difende bene i suoi 10 punti di vantaggio e chiude avanti fino al 71-79 finale nonostante la mini rimonta Matteotti conclusiva.

Una prova generosa quella della NMC che però non è bastata ma ha dato ampie garanzie su quel che poteva essere e non è stato. Il rimpianto per non aver potuto giocare al massimo di uomini e condizione questo derby non cancella l'ottima prova di gruppo, under compresi, che ha onorato questo match vendendo cara la pelle nonostante il ko.