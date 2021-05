La Nmc manca la vittoria bis al PalaLosito: Potenza la spunta 53-54

Non arriva per un soffio la seconda vittoria consecutiva interna nel campionato di serie B Femminile per la Nuova Matteotti Corato di coach Bruno De Nicolo, che è costretta ad arrendersi alla Basilia Potenza col punteggio di 53-54 dopo una gara equilibratissima e molto godevole anche agonisticamente. Decisivi i secondi finali con le lucane più precise dalla lunetta che riescono a trovare i 2 punti.

Match che si apre con le coratine che partono subito forte e si portano sul 6-0. Potenza reagisce e rientra in gara prima pareggiando e poi sorpassando con Stoyanova, protagonista del match per le potentine e spina nel fianco per la difesa coratina. Il quarto si chiude sul 10-15.

Secondo periodo con Corato che reagisce e rimane attaccata al match. Il punteggio è basso ma il ritmo é alto e godibile. Potenza controlla ma nei minuti finali De Nicolo pareggia e Ferraretti con una tripla sorpassa le ospiti (26-25) prima che la Markovic con due liberi non mandi i due team al riposo sul 28-25.

Al rientro in campo Potenza piazza un break di 11-0 che ribalta il match (28-36). La Matteotti, forse anche un po' stanca per le gare ravvicinate sbaglia qualche pallone di troppo ma riesce a rientrare in gara prima che ancora Stoyanova con 5 punti consecutivi non mandi le due squadre all'ultimo mini riposo sul 36-44.

Ultimo periodo dove il risultato resta bloccato per circa 3 minuti prima che inizi lo show personale di Giordana De Nicolo, che segna 4 triple riavvicinando la NMC, anche grazie ad una difesa più intensa che imbriglia l'attacco ospite.

Si arriva cosi agli ultimi due minuti con Corato sotto di un solo punto che però sbaglia qualche pallone in attacco e subisce la freddezza lucana dalla lunetta con la Carosio che sigla i due liberi decisivi vanificando l'ultimo canestro della Ferraretti che non basta a vincere il match.

Finisce cosi 53-54 con le coratine che si recheranno nel weekend a Potenza per il retour match.