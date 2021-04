B Femminile, Nmc battuta a Taranto

Seconda trasferta consecutiva per le ragazze della Nuova Matteotti Corato che, a distanza di tre giorni dal ko di Salerno cedono anche al Taranto nel primo dei due recuperi dei match non disputati causa covid. Enormi i progressi delle coratine però, che sia pur ancora in 7 a referto vendono carissima la pelle uscendo a testa altissima da una gara persa 65-53 ma lottata fino al termine. Taranto continua nella sua striscia vincente ma la Matteotti ha di che rammaricarsi per l'andamento del match.

Avvio shock, infatti, per le baresi che come tre giorni prima sbagliano l'approccio e vengono sorprese dalle locali, già avanti 12-0 dopo nemmeno 4 minuti di gara. A conti fatti è il break che decide la gara. La Matteotti trova il primo canestro dopo oltre 5 minuti ma Taranto controlla agevolmente la gara chiudendo avanti il primo quarto 19-7.

Secondo periodo con le coratine che rientrano con un altro spirito e rimontano rimettendo il match sui binari del quasi equilibrio. Un contro break di 2-8 consente alle ragazze di coach De Nicolo di avvicinarsi giocando un buon basket difensivo nonostante coach Palagiano ruoti molto le sue ragazze. Corato riesce ad avvicinarsi ancora sino al -3 sul 25-22 ma nel finale di tempo Taranto riesce a riallungare andando avanti all'intervallo lungo 32-23.

Al rientro in campo Corato combatte come può ma il riposo fa bene alle joniche che blindano il proprio canestro concedendo soltanto punti da tiro libero alla Matteotti, che dal canto suo paga un po' la stanchezza ed i due match ravvicinati con le stesse giocatrici. Il risultato purtroppo ne risente e Corato sigla solo 7 punti in 10 minuti trovandosi al 30' sotto 50-30.

Ultimo quarto con Taranto che controlla il tentativo di rimonta coratina e nei primi 6 minuti del quarto gestisce il vantaggio senza troppi patemi (62-42 al 36'). Ultimi 4 minuti con la Matteotti che non si arrende e piazza un 3-11 di parziale che riduce lo scarto sino al 65-53 finale, che dimostra la voglia di non arrendersi delle ragazze di coach De Nicolo, che infatti vincono l'ultimo parziale 15-23.