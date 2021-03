Sarebbe stato bello raccontare una stracittadina diversa, sarebbe stato bello mostrarvi le immagini di un PalaLosito strapieno come spesso ci ha abituato il competente pubblico cestistico coratino. Sarebbe stato bello ma la pandemia ha ridimensionato la portata di una serata che sarebbe potuta essere una grande festa sportiva ma lo è stata a metà.

Il derby andato in scena ieri sera al PalaLosito non è stato il primo della storia sportiva della nostra città, ce ne sono stati diversi negli ultimi quindici anni in Prima Divisione, ma sicuramente quello nel campionato più importante. La "vecchia" As Basket Corato (ma solo per anzianità di matricola) e la Nuova Matteotti Corato l'hanno degnamente celebrato sul parquet con una partita equilibrata, gagliarda e emozionante, vinta dai neroverdi 56 a 60.

Ottanta persone in tutto nel PalaLosito, come vuole il protocollo siglato dalla Fip. Tamponati venerdì tutti gli atleti, come ogni settimana. Mascherine, controllo della temperatura e autocertificazione per chi siede sugli spalti. Principalmente dirigenti e staff delle due società ma c'era anche il sindaco, Corrado De Benedittis, con alcuni assessori e consiglieri.

Seppur in un'atmosfera ovattata non è mancata la voce di chi c'era e che ha cercato di sospingere gli atleti sul parquet dove, inevitabilmente, si intrecciano storie e trascorsi. A partire dalle panchine. Da una parte Marco Verile, leggenda del Basket Corato. Dall'altra Giulio Cadeo che della Matteotti è stato a lungo responsabile del settore giovanile.

La gara è stata quasi sempre sul filo dell'equilibrio. Parte bene il Basket Corato che allunga con le triple di Bricis e Cioppa (7-12). La Nmc con un ampio parziale riesce a scavalcare i neroverdi quasi sulla sirena del primo quarto con Cicivè (15-13). Secondo periodo colpo su colpo. Si mette in mostra Idiaru, il migliore in questa fase della gara con 6 punti e un super assist per Yabre. Nel finale Gatta piazza la tripla da distanza siderale ma la squadra di Cadeo con Benas, riallinea la partita sul 25-25 che chiude il primo tempo.

Il rientro sul parquet si apre con un po' di apprensione per Vincenzo De Bartolo, finito con la testa sulla balaustra. Il play altamurano si rialza dopo un paio di minuti. La gara continua a percorrere la strada dell'equilibrio. Sono i neroverdi a spezzarlo con le triple di De Angelis e Idiaru. A 1'22'' dalla fine del quarto il Basket Corato allunga sul +8 (35-43). La Matteotti riesce a riavvicinarsi grazie ai muscoli del serbo Oluic e chiude il periodo 40-44.

L'Adriatica Industriale allunga il vantaggio e si porta sul +8. I ragazzi di Cadeo si rifanno sotto con una bomba di Aldo Gatta (45-50) e ricuciono lo strappo piano piano fino al 54-54, ancora con una tripla, questa volta di De Bartolo. Nel finale squadre orfane di gente come Cicivè e Aldo Gatta, Benas, Di Diomede e Yabre, fuori per il quinto fallo. L'unico cinque rimasto a Cadeo è il giovanissimo Ruotolo, classe 2002. Con accortezza l'Adriatica Industriale regge e riesce a portare a casa due punti importanti per il morale e per la classifica, i primi della sua stagione.

Le interviste

Grazia Balducci, presidente Nuova Matteotti Corato. «Sono contentissima anche se il risultato non è stato positivo. Portare in campo otto ragazzi coratini e far disputare loro un derby storico è un successo per noi, per tutto il movimento Nmc e per tutti i ragazzi del settore giovanile che investono tanto. Purtroppo il periodo non è felice, con il pubblico sarebbe stato più bello».

Antonio Marulli, presidente Basket Corato. «Stasera ha vinto lo sport a prescindere dal risultato. È stata una bellissima partita dove ha regnato la correttezza e la sportività, una bella giornata per il basket coratino. Complimenti anche alla Matteotti che ha giocato una bellissima partita. Noi venivamo da due sconfitte, avevamo un po' il morale sotto i piedi. Questa vittoria è stata voluta e portata a casa con grinta. Faccio i complimenti ai ragazzi».

Beniamino Marcone, vicesindaco con delega allo sport. «È bello rivedere il palazzetto aperto, con in campo due realtà di Corato. Con il pubblico presente sarebbe stata sicuramente una grande serata di sport anche se gli atleti in campo stanno onorando questo prestigioso appuntamento». Due battute anche sulla questione PalaLosito: «Le due società stanno di fatto coogestendo (assieme a Virtus e Polis ndr) il palazzetto dello sport e questo rappresenta una grandissima novità ed è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere. È nostra intenzione formalizzare tutti gli atti necessari affinché questa sperimentazione possa poi concretizzarsi attraverso un affidamento a terzi, magari con le stesse società sportive, a seguito di una manifestazione di interesse pubblica Il futuro dell'impiantistica sportiva è questo e noi vogliamo andare verso questa direzione. Lo stanno facendo i Comuni vicini e la stessa Regione Puglia dà indicazioni e linee guide specifiche in questo senso».

I tabellini

Nuova Matteotti Corato - Basket Corato 56-60

Parziali: 15-13, 25-25, 40-44

Nuova Matteotti Corato: De Bartolo 5, Oluic 23, Gatta A. 9, Gatta C. 2, Verile, Piccarreta, Sedena, Cicivè 6, Mascoli 4, Bassilekin n.e., Piccolo n.e., Mazzilli 7

Basket Corato: Cioppa 4, Bricis 15, Idiaru 13, Di Diomede 7, Benas 6, Yabre 6, De Angelis 7, Cito 1, Ruotolo 1, Matarrese, Algie NE, Messina NE