Basket, verso il derby: «Nmc pronta». Gara in diretta su fb

Neanche il tempo di esultare per la meritata vittoria contro Monteroni che per la Nuova Matteotti Corato è già tempo di tornare sul parquet per il turno infrasettimanale. Il match è di quelli di cartello, di quelli che “si preparano da soli”, perché è uno di quelli che tutti vorrebbero giocare e vincere; la stracittadina, il derby. Avversario dei ragazzi di coach Verile sarà l’A.S. Basket Corato, che giocherà in casa per calendario questa partita. Una gara dai mille risvolti e degli ex, da ambo le parti.

Le due squadre arrivano in modi e stati d’animo opposti ad una gara che però sfugge a qualsiasi pronostico e previsione, come tradizione dei derby vuole. La Matteotti sulle ali dell’entusiasmo per la bella prova di neanche 3 giorni fa contro Monteroni, con capitan Gatta e i suoi che ci tengono a bissare prestazione ed esito della gara, mentre i cugini dell’A.S. Basket Corato delusi dopo la seconda sconfitta consecutiva, stavolta sul parquet di Altamura.

La Nmc sa di «dover affrontare una corazzata temibile, ma ha dalla sua lo slancio, il cuore degli atleti coratini non solo di maglia ma anche di nascita. È da evidenziare infatti come nella maggior parte del roster Nmc ci siano giocatori provenienti dal fiorente settore giovanile. Emblematici i nomi di Gatta Claudio e Mascoli, senza dimenticare Verile, Piccolo, Scaringella, Piccarreta, Rutigliano, Martinelli, oltre ai due atleti camerunensi del 2004, tutti under di primissimo ordine.

Peccato che il Covid e le sue restrizioni priveranno il PalaLosito del calore dei tantissimi tifosi che avrebbero gremito le tribune dell’impianto, facendolo traboccare di energia e passione. Sarebbe stato il fantastico coronamento di una partita storica, perché si disputa per la prima volta a livello senior in C Gold. Uno spettacolo da non perdere però in diretta streaming mercoledì 17 marzo alle 20,30 sulla nostra pagina facebook».