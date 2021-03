B Femminile, Corato si arrende al Cercola

Primo match casalingo stagionale amaro per le ragazze della Nuova Matteotti Corato di coach Bruno De Nicolo, battute 65-73 dall'Azzurro Cercola al termine di una gara vibrante ed equilibrata, decisasi nell'ultimo periodo di gioco. Fatali per le coratine alcuni errori di troppo ed una difesa che ha concesso qualcosa di troppo alle ospiti, brave ad approfittarne ed a portare a casa due punti importanti per morale e classifica.

Coach De Nicolo in avvio può contare sulla nuova arrivata Frattoni, al debutto stagionale in campionato, e ritrova Gatta dopo l'infortunio subito a Battipaglia, schierandola nello starting five assieme a Caccavo, Ferraretti, Markovic e De Nicolo mentre coach Cavaliere guida le sue giovani alla loro prima trasferta in serie B.

La gara è subito bella ed intensa. L'avvio è di marca pugliese ed è proprio la Markovic che sigla i primi punti coratini al PalaLosito. Le ragazze di casa, in maglia bianca, ci tengono a non uscire sconfitte. Le ospiti, in maglia blu, reagiscono e ne viene fuori una gara combattuta ed equilibrata. La linea verde coratina, con Caccavo, Ferraretti e De Nicolo, spinge, assieme alla nuova arrivata Herrera, la Matteotti a chiudere avanti il rpimo quarto, finito 18-14.

Secondo periodo che vede le campane entrare in campo e cambiare l'inerzia del match. Sale in cattedra per Cercola la Pragliola, protagonista con 7 punti consecutivi del break di 2-12 che manda avanti le ospiti sul 20-26. Dopo un ulteriore vantaggio sino al 24-33 le coratine rientrano in gara rimontando sino al 30-34 con cui si va all'intervallo lungo.

Avvio di terzo quarto in sostanziale equilibrio, con Corato che però nel corso dei minuti si riavvicina sino al 38-40, prima che due bombe consecutive delle ospiti non riallarghino il divario. Ma il match vede le ragazze della Matteotti non darsi per vinte e, grazie a delle ottime trame offensive, prima rimontare e poi superare le avversarie col canestro di Ferraretti (50-49). La terza frazione si chiude poi con un canestro ospite che manda i team al riposo per l'ultimo break sul 52-51 in favore delle locali.

Ultimo periodo incandescente e purtroppo non positivo per le nostre atlete. Che però in avvio, dopo aver subito un minibreak ospite impattano con la tripla di Ferraretti a quota 55. A questo punto però le ragazze di coach De Nicolo commettono alcuni errori che incidono sulla gara permettendo alle napoletane di piazzare un altro break di 7-14 che di fatto decide la gara (62-69 al 38'). Corato è troppo precipitosa in alcuni possessi ed imprecisa dalla linea dei liberi, vanificando cosi non solo le sue buone trame di gioco ma anche la possibilità di rientrare nel match.

Si chiude quindi sul 65-73 finale, con le ospiti che fanno festa e le nostre ragazze che devono rammaricarsi per una potenziale vittoria sfumata. Buona però la prova di squadra per oltre 35 minuti al cospetto di un buon avversario, cosa che lascia ben sperare per il prosieguo del torneo.