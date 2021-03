Basket Corato, ad Altamura la prima trasferta stagionale

Domenica 14 marzo alle 18, l'Adriatica Industriale Basket Corato sarà di scena in quel di Altamura, per la seconda giornata di andata del campionato di Serie C Gold. La prima trasferta della stagione 2020/2021 nasconde più di un'insidia per il team neroverde: la sconfitta patita dalla Libertas in quel di Monteroni non deve ingannare, in quanto i biancorossi sono una squadra sì giovane, ma molto preparata e ben messa in campo.

Qui Corato. La sconfitta casalinga patita alcuni giorni fa contro Molfetta è stata già archiviata dagli uomini di coach Cadeo, che sono tornati a lavorare in maniera ancor più intensa in settimana. L'impressione al termine del match contro la Virtus è stata quella di una squadra che non ha ancora trovato l'amalgama a causa dei pochi allenamenti alle spalle, ma che ha enormi margini di miglioramento. L'intensità difensiva mostrata in buona parte del match è stata di buon livello e le transizioni in contropiede hanno dimostrato tutte le doti fisiche ed atletiche di questa squadra. I giovani neroverdi potranno dire la loro in questo torneo e vorranno iniziare già dal match del Palazzetto dello Sport di Via Piccinni.

Qui Altamura. La sconfitta per 91-72 di Monteroni è stata pesante nella forma, non nel contenuto. Tanti gli alibi per la squadra di coach Cotrufo, a cominciare dai nuovi innesti arrivati alcuni giorni prima del match, che non hanno potuto esprimersi appieno e dall'emozione del debutto per ben sei giocatori, all'esordio assoluto in C Gold. Il roster biancorosso è giovane ma molto valido: in cabina di regia si alterneranno Liso e il nuovo arrivo Lopane; tanti punti nelle mani per la guardia tiratrice Gaudiano (18 alla prima uscita stagionale) e capitan Clemente, entrambi ex Castellaneta. Sotto le plance altre due (giovanissime) new entry: il serbo Bojkovic, diciannove anni ma già ottime esperienze in Gold e Silver pugliese e il classe 2000 Christopher Egwoh, l'anno scorso a Palestrina e anche presente nel match tra Adriatica e arancioverdi, anche se con un solo minuto sul parquet. Dalla panchina occhio ai punti del "3" Loperfido.

Una match insidioso e da non sottovalutare quello che aspetta i neroverdi, ma sicuramente la strada intrapresa è quella giusta e Corato vorrà subito dimostrarlo sul campo.