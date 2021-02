Basket Corato, ritorno eccellente: Efe Idiaru di nuovo neroverde

Colpo ad effetto per l'Adriatica Industriale Basket Corato, che si assicura le prestazioni di Efe Idiaru, guardia classe 1997. Per Efe è il terzo anno con la casacca neroverde, con cui si è affermato partita dopo partita, divenendo protagonista nel biennio in cadetteria e soprattutto un idolo per migliaia di tifosi coratini per via delle sue doti atletiche e difensive mostruose nonché della capacità di mettere a referto punti pesanti nei momenti cruciali dei match.

Nella stagione d'esordio, Efe fa registrare già ottimi numeri: 6,4 punti e 3 rimbalzi ad allacciata di scarpe, in "soli" 19 minuti di media a partita. Nella stagione 19/20 poi, Idiaru si conferma in numeri e prestazioni: 5,8 punti e 3 rimbalzi, con una media di 22 minuti per match sul parquet. La sua presenza, già decisiva in Serie B, assume un valore ancor più lampante nel campionato di C Gold, dove Idiaru si può tranquillamente definire come giocatore "fuori categoria". Ad Efe vanno i migliori auguri per questa stagione sportiva.