Mauro Stella saluta il Basket Corato. Il capitano approda a Nardò

Mauro Stella, capitano dell'Adriatica industriale Basket Corato, ha firmato con Frata Nardò, compagine che milita nel campionato di Serie B, girone D2.

Per il play mesagnese, 37 anni a febbraio, è un ritorno in maglia granata, avendo già condotto l'Andrea Pasca alla promozione dalla C alla B nella stagione 2016/2017.

«La società, - si legge nella nota - a malincuore, non se l'è sentita di privare il nostro capitano di poter essere protagonista ancora una volta in B. Per il numero 4 può essere l'ennesimo capitolo di una straordinaria carriera e certamente darà un preziosissimo contributo a Nardò per l'obiettivo serie A2.

Con le sue doti cestistiche note a tutti gli appassionati di pallacanestro, sarà ancora in grado di essere decisivo, anche nel terzo campionato nazionale. Il Basket Corato augura a Mauro ogni fortuna nella sua nuova avventura».