Due bronzi per la Tarantino agli Assoluti di Riccione. Uno è a pari merito con la Pellegrini

Che Assoluti per Chiara Tarantino, la giovane nuotatrice nata a Corato da mamma coratina e papà salentino. A Riccione, dove era in programma l'importante kermesse di nuoto, importante per approdare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (posticipate al 2021), la Tarantino ha raccolto due terzi posti, migliorando anche il proprio tempo personale.

Venerdì pomeriggio per Chiara è stato il turno dei 100 metri stile libero. È arrivata terza con 55''68, dietro la "Divina" Federica Pellegrini e Silvia Di Pietro. Ancora meglio nei 50 metri stile libero di ieri. L'atleta tesserata con la Gestisport, è arrivata ancora terza, a pari merito con la Pellegrini migliorando il suo personale di 25'79 stabilito un anno fa proprio a Riccione.

Con il suo nuovo miglior tempo di 25''47 è arrivata dietro la Di Pietro e la Cecconcelli.

«Bravissima Chiara Tarantino, doppio bronzo assoluto nei 50 e 100 stile. - scrive il suo allenatore Mauro Borgia sui social - Io e te sappiamo quante difficoltà abbiamo avuto in questi ultimi due mesi, sei stata determinata e seria e i risultati ti hanno ripagato».