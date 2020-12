Doppia gioia per Nesta: la presidenza Fci provinciale e la stella di bronzo del Coni

Due importanti riconoscimenti in poco meno di una settimana per Gaetano Nesta che sabato scorso è stato eletto presidente della FederCiclismo per le province Bari e Bat, mentre giovedì ha ricevuto la comunicazione dal Coni che l'ha insignito con la stella di bronzo al valore sportivo.

Nesta, quindi, sarà presidente per il prossimo quadriennio. «Ho preferito concentrarmi sul movimento provinciale di Bari e Bat, il più grosso in Puglia, che raccoglie le squadre più importanti. L'obiettivo è quello di far ripartire questo sport dopo le difficoltà emerse con la pandemia e quelle ataviche della carenza di sponsor. Dobbiamo far capire che attraverso le gare che organizziamo facciamo muovere l'economia attraverso l'indotto. Ad esempio, con le squadre che arrivano da fuori, lavorano gli alberghi e le attività di ristorazione».

«Con le città del Parco dell'Alta Murgia - continua il neopresidente - abbiamo intenzione di sviluppare una serie di iniziative legate al ciclismo e al benessere. Stessa operazione cercheremo di fare con altri territori. Inoltre voglio valorizzare la categoria giovanissimi». Nesta continuerà a ricoprire il ruolo di vicepresidente vicario del comitato regionale della Fci fino al 12 dicembre.

Più fresca la stella di bronzo al merito sportivo ricevuta dal Coni per l'attività dirigenziale. «Non me l'aspettavo ma sono molto contento», il commento a caldo. Nella lettera firmata da Giovanni Malagò si legge: «Con questa onorificenza l'organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le sue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l'impegno dedicati allo sport in tanti anni di servizio».

Un percorso ventennale che l'ha visto dirigere squadre ciclistiche ma anche di pallavolo (la Polis) e di calcio (nella dirigenza del Corato). Gaetano Nesta ha anche ricoperto incarichi istituzionali sia per Corato con l'assessorato allo sport, sia per la Fci con la carica di vicepresidenza del comitato Bari-Bat e quella di vicepresidenza vicaria nel comitato regionale. Per la Fci Puglia è stato anche consigliere.