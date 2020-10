Una coratina al Foro Italico (quasi) da protagonista. È Mariagiovanna Addario, arrivata a calcare i prestigiosi campi sui quali si svolgono anche gli Internazionali d'Italia, il più importante torneo tennistico italiano in campo maschile e femminile.

La sua storia inizia nel 2019. Il desiderio è quello di migliorarsi nello sport che ha sempre visto praticare e che lei stessa ha praticato da piccola, seguendo i corsi della scuola del circolo tennis Tandoi di Corato. Poi una sospensione lunga quasi 10 anni. Riprende però caparbiamente e, nonostante non ci fossero altre ragazze al suo livello, si integra facilmente nel corso maschile. La possibilità di iscriversi al circuito TPRA l’ha subito attratta. L’ambiente è di quelli che avvicinano ad una pratica dello sport molto giocosa oltre che agonistica.

Stimolata subito dai primi successi, prende parte ad alcuni tornei sponsorizzati dalla Gazzetta dello Sport che avrebbero qualificato i migliori atleti provinciali con la conclusione a Bari, per una sfida tra i migliori giocatori delle varie province. Il lockdown sembra aver spezzato il sogno di confrontarsi in questa kermesse che, invece, la vede qualificata sia nel singolare femminile che nel doppio femminile in coppia con Silvia Valenti, con la quale sta condividendo questo bellissimo sogno. Alla riapertura delle attività, arriva la notizia che tutto si sarebbe svolto regolarmente salvo che le successive fasi nazionali non si sarebbero svolte in contemporanea con le finali degli Internazionali di Roma, ma dopo la loro chiusura.

Così è stato, ma Mariagiovanna e Silvia non immaginavano che sarebbero state protagoniste anche in questa fase. E invece: prime nella fase provinciale, vincitrici anche nella fase regionale, ed è toccato a loro portare a Roma i vessilli della Regione Puglia. E così, con il sostegno di una azienda propostasi come sponsor, sabato 3 e domenica 4 ottobre hanno potuto alimentare la loro passione sportiva, partendo già dai quarti, avendo acquisito un buon punteggio.

All’interno del circolo romano che ospitava gli incontri dei quarti e delle semifinali una bellissima aria di festa con le rappresentative di tutte le regioni italiane. Tutte con un unico obiettivo: vincere per disputare le finali sul Nicola Pietrangeli, il campo più antico e più scenografico del Foro Italico.

Gli incontri cominciano al mattino presto, Mariagiovanna e Silvia, visibilmente molto emozionate, devono giocare alle 12. All’ora stabilita entrano in campo con la rappresentativa della Sardegna.

L’incontro, consistente in un set a 9 come da regolamento TPRA, ha all’inizio un esito incerto: entrambe le formazioni tengono il loro turno di battuta. Poi sul 3 pari un colpo di acceleratore delle pugliesi sostenute anche in questa partita, come in tutte le altre, dalla loro coach Isa Ventura, sembra distanziare le rivali che non riescono a reagire e rimangono sotto di un break, fino al 6-8 per le nostre. Poi il buio.

Complice l’emozione, un po’ di sfortuna ed anche un campo dalle condizioni precarie, Mariagiovanna e Silvia non riescono a conquistare quell’ultimo punto che le divide dalla vittoria e, pur avendo la possibilità del match-point, si fanno raggiungere dalle avversarie e sull’otto pari sono costrette alla roulette di un tie break a 7. La loro avventura agonistica si infrange su un impietoso quanto ingiusto 7- 4. Ma l’avventura di due compagne e amiche continua. La sera una cena romana ed al mattino seguente al Foro Italico per tifare per la coppia di finalisti del doppio maschile, unici a rappresentare la Puglia nel tempio del tennis italiano..

La sconfitta anche di questi ultimi poteva demoralizzare chiunque ma, Mariagiovanna si rende conto che quella è un’occasione d’oro per scoprire il tempio sacro del tennis e conduce una campagna esplorativa che passando dal corridoio delle star, con le foto di tutti i vincitori e le vincitrici degli internazionali, arriva a calpestare la sacra terra del Pietrangeli e del Centrale. Emozioni forti che hanno consolidato in lei la voglia di ritentare in questa avventura per esserci, magari sempre con la sua amica Silvia, nell’edizione 2021, possibilmente in contemporanea con le finali dei grandi del tennis.