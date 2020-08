Basket, la Nmc conferma anche Raffaele Mazzilli

Continua la programmazione della nuova stagione per la Nuova Matteotti Corato e prosegue anche la costruzione del roster che affronterà il prossimo campionato di serie C Gold. Dopo aver confermato il coach virile ed i primi due tasselli, Cicivè e capitan Gatta, è la volta oggi di annunciare il terzo riconfermato dopo la scorsa stagione.



Si tratta di Raffaele Mazzilli, pivot biscegliese classe 1994, che giocherà la sua terza stagione in maglia biancoblu. Assieme a Gatta si può dire che sia tra i veterani del gruppo coratino. C’era infatti nel roster che ha giocato in serie D e centrato la storica promozione in serie C Silver dopo lo spareggio contro Lecce ed anche lo scorso anno si è ben disimpegnato risultando tra i più positivi. 177 i punti per lui prima dello stop forzato per il coronavirus ed una media di più di 8 punti a partita. 21 le presenze stagionali per il numero 24 della Matteotti, con un high stagionale di 17 punti realizzato nella vittoriosa trasferta di Barletta, chiusasi 103-77 per i corallini al PalaMarchiselli.

Sempre molto considerato da coach Verile, Mazzilli con i suoi 200 cm è una sicurezza nello scacchiere dell’allenatore foggiano. Abile nei rimbalzi sotto entrambe le plance è dotato di grande agonismo ma anche di grande tecnica, risultando mortifero nel tiro dalla media distanza e con una buona percentuale dalla linea dei liberi. Non disdegna il tiro pesante dai 6,75 ed è sempre presente nei giochi della squadra. Inoltre con la sua esperienza, nonostante i suoi soli 26 anni, derivanti da anni giocati in serie c, è stato di grande aiuto per far inserire prima e sbocciare poi i giovani coratini a confrontarsi con una categoria importante come la C Silver. Il covid ne ha bloccato la stagione, come a tutti d’altronde, proprio sul più bello, ma quest’anno avrà l’occasione di confermare quanto fin qui mostrato in campo ma anche nello spogliatoio, dove è presenza importante per mantenere gli equilibri del roster.

Un gran colpo quindi la sua riconferma che è simbolo della voglia del team coratino di provare a disputare una stagione da protagonisti con un pacchetto di lunghi, Cicivè e Mazzilli, esperto e tecnico, pronto per affrontare una categoria importante come la serie C Gold.