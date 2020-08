Circolo tennis "Tandoi", ribaltone ai vertici della classifica sociale

Il bollettino della Regione Coronavirus, balzo dei contagi: 33 nuovi casi. Sono 16 nel Barese

Dai 2. 123 test effettuati oggi in Puglia, sono emersi 33 nuovi casi positivi: 16 in provincia di Bari, 5 in provincia di BAT, 4 in provincia di Brindisi, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. I Dipartimenti di prevenzione delle