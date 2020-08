Tennis, oggi al "Tandoi" la finale del tradizionale torneo estivo

Oggi, alle soglie di un torrido Ferragosto, sui campi del circolo tennis “Tandoi” alle 19 si disputerà la finale del torneo cittadino “Summer 2020”. Si affronteranno il già qualificato Fabrizio Mastrodonato, testa di serie n. 2, e il vincente tra i due semifinalisti: Aldo Larrarte testa di serie n. 4 e Pino Tedone testa di serie n.1, più volte vincitore di questa competizione giunta ormai alla sua 30esima edizione.



Il torneo cittadino, ormai un cult per la cittadinanza tennistica coratina, rappresenta l’appuntamento fisso con il tennis amatoriale coinvolgendo in ogni sua edizione circa 60 amanti della racchetta, provenienti anche dalle cittadine limitrofe.

Inoltre domani, sempre sui campi del “Tandoi”, si disputerà un altro accesissimo evento tennistico. La prima squadra del locale Circolo, militante in serie D/2, incontrerà alle 16 la più blasonata squadra dello S.C. Bisceglie militante in serie C, in cui giocano anche atleti di seconda categoria.

Sarà un incontro amichevole finalizzato ad un allenamento in vista di una stagione agonistica che dopo il lockdown si appresta a riprendere i ritmi di sempre. Appuntamenti, quindi, da non perdere per tutti gli amanti del tennis.

Grandi successi ha inoltre riportato la Scuola Tennis che, dopo aver chiuso con un mese di ritardo per cercare di recuperare il tempo perso a causa del Covid 19, ha lasciato il posto ai corsi brevi di approccio al tennis. Ben 12 sono stati i corsi per bambini che hanno preso il via e che sono stati affidati ai vari Maestri in questo primo scampolo di estate. Tanti, quindi, i bimbi che hanno potuto provare per la prima volta questo sport ed ai quali, su loro stessa richiesta, è stato promesso di avviarne altri che, dopo ferragosto, potranno accompagnare per mano le giovani leve verso la Scuola Tennis 2020/2021. La stessa, dal 10 settembre e per nove mesi, vedrà impegnato tutto il Circolo, dai maestri alla segreteria, ad inculcare con gioia ai piccoli allievi la passione per il Tennis e per lo Sport.