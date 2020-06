Lavori al campo sportivo, ​buon auspicio per il rugby coratino

La Corgom ASD Rugby Corato saluta la notizia dell’assegnazione dell’appalto per i lavori di adeguamento dell’ impianto sportivo comunale «con vivo elogio per il progetto».



«La palla ovale applaude la concretizzazione dell’opera, nata dopo due anni e mezzo dall’approvazione del piano, come vera rifioritura dell’impianto sportivo centro propulsore di tutti gli sport outdoor coratini» fa sapere la società.

«L’auspicio è che lo stadio comunale possa essere effettivamente struttura democraticamente a disposizione dei cittadini.

Per questa ragione si attende l’annuncio di una doppia tracciatura (da calcio e da rugby) del campo da gioco nonché la presenza degli appositi fori per il posizionamento dei pali così da garantire anche al rugby di poter tornare a giocare nello stadio cittadino, dopo un esodo che perdura da oltre 3 anni in cui i colori di Corato sono stati costretti a rappresentare la propria città nel panorama sportivo ovale sempre più lontano da casa: da Trani, a Ruvo, e in ultimo Modugno.

Il progetto di riqualificazione dello stadio comunale voglia tener conto anche degli sport considerati “minori” ma che parimenti danno linfa alla cultura sportiva cittadina e da essa traggono nutrimento.

La Rugby Corato infatti, nonostante le difficoltà, continua a mantenere un vivo contatto con la propria città attraverso: i progetti di educazione sportiva “Rugby nelle scuole”, confermati ormai a cadenza annuale nelle scuole elementari e medie coratine; l’attenzione alla formazione sportiva giovanile e di adulti tramite la partecipazione delle squadre (u14 e u18 e seniores) ai rispettivi campionati di categoria; la collaborazione e il dialogo costante con la FIR Puglia per le selezioni delle rappresentative regionali nei tornei giovanili nazionali; l’integrazione scuola-studio tramite l’adesione al “Progetto studenti atleti di alto livello” del MIUR; la partecipazione a eventi culturali cittadini; la sensibilizzazione generalizzata ai valori fondanti dello sport.

La Corgom ASD Rugby Corato auspica che il rinnovamento dello stadio comunale coincida con una rinascita del movimento sportivo coratino in toto, affinchè, così come vi è uno sport per ciascuno, vi sia anche un luogo in cui ciascuno può praticarlo».