Finisce la stagione dell'As Basket. Calcio, Corato-Afragolese ancora rinviata

Dopo la chiusura anticipata dei campionati regionali con Nuova Matteotti Corato e Virtus Corato costrette a salutare la stagione, anche la Serie B chiude i battenti. Finisce così il campionato del Basket Corato, rimasto in bilico fino ad ora. Stessa direzione verso la quale sta andando la Serie A.

«Lega Nazionale Pallacanestro rende noto di aver appena ricevuto dal presidente FIP, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020 - recita la nota ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro - A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza LNP in data 23 marzo, e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021».

Calcio. Se il basket ha già deciso di fermarsi, non si arrende il calcio dilettantistico che proroga oggi la sospensione delle attività al 13 aprile. La nota della Lega Nazionale Dilettanti dice: «La Lega Nazionale Dilettanti, prendendo atto delle nuove disposizioni contenute nel DPCM del 1° aprile 2020, ribadita anche la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività calcistica dilettantistica organizzata dalla LND, ha esteso la sospensione delle attività sino a tutto il 13 Aprile 2020, sia a livello nazionale che territoriale. Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di ulteriori indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi».

Di conseguenza anche le gare ancora da disputare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, fra cui quella del Corato contro la Vis Afragolese (Girone C), sono state rinviate a data da destinarsi.