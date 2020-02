Athlon Judo, oro per Vitale nel campionato italiano cadetti

Lo scorso 8 febbraio, presso il centro olimpico di Ostia, la palestra Athlon Judo e Lotta del maestro Louis Bucci ha conquistato il titolo con Alessio Vitale nella categoria cadetti 110 kg nel campionato italiano cadetti.



«Alessio da noi viene solo da quattro mesi - spiega Bucci - non è cresciuto nel mondo della lotta, ma proviene da un altro sport da combattimento. Ora aspettiamo una convocazione in nazionale per lui, sia per il campionato europeo sia per altri tornei internazionali, come è avvenuto l'anno precedente per Siria Perrone che, anche se vicecampionessa italiana cadetti 46 kg, ha ricevuto le convocazioni per tornei internazionali, per l'Europeo e per il Mondale, compresa una convocazione Coni per i giochi olimpici giovanili disputati in Azerbaijan».

Alessio Vitale non è l'unico ad aver disputato un ottimo torneo ad Ostia. Molto bene Giuliano De Benedittis nella 80 kg contro il vice campione europeo Gabriele Niccolini, figlio d'arte. Ha tenuto tener testa a Nicolini fino alla fine portando a casa l'argento. Semifinale per Giuseppe Perrone (cadetti 65 kg), fermato solo dal vicecampione europeo Raul Caso. Nella finale 3°/5° posto è stato sconfitto da Gasperini nonostante il vantaggio accumulato durante tutta la gara. Niente da fare per Andrea Strippoli (categoria 71 kg).

Prima esperienza per Alessio D'Introno e Samuele Fortunato che hanno saggiato per la prima volta una competizione di alto livello. La Athlon Judo ha chiuso terza nella classifica dedicata alle società.