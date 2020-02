Nuoto di fondo, la coratina Flavia Bevilacqua conquista il titolo regionale

Vittoria coratina ai campionati regionali di nuoto di fondo dedicato agli atleti agonisti che si sono svolti domenica 9 febbraio si sono svolti nella piscina comunale di Bitonto.

Otto le società al via, Adriatika Nuoto, Aquarius Piscina Canosa, Aquatika, Baux Mediterraneo Taranto, Netium Giovinazzo, NewPianeta Benessere, Olimpica Salentina e Ranidae con ben 21 gli atleti al via nella doppia distanza dei 3000 metri, dedicata ad atleti ragazzi e 5000 metri dedicata ad atleti juniores, cadetti e seniores.

Vittoria finale proprio della Netium di Giovinazzo, che ha preceduto l'Olimpica Salentina e la Ranidae, mentre i titoli regionali sono andati alla coratina Flavia Bevilacqua della Netium, Matteo Capriulo della Ranidae e Ludovico Sassi dell'Aquarius nei 3000 metri ragazzi. Anna Laura Samarelli della Netium e Martino De Palma dell'Olimpica Salentina nei 5000 metri juniores; Alessandra La Notte della Netium nei 500 metri cadetti e Maddalena Di Fonzo della Ranidae nei 5000 metri cadetti.



«Ho constatato una maggiore attenzione ed avvicinamento di tecnici di società nell'edizione di quest'anno per quanto riguarda l'indoor in misura ridimensionata delle acque libere in cui il settore è avviato ed emancipato» ha detto il responsabile regionale del settore nel nuoto di fondo della federazione italiana nuoto, Ruggiero Messina.

«Grande incentivo di partecipazione gli atleti della Netium del DS Lorenc Felequi. Per quanto riguarda il nuoto di fondo, la cui crescita è molto più delicata, aspetteremo a fine mese i risultati delle graduatorie per l'accesso ai campionati italiani di Riccione in vasca da 50 metri a metà marzo. Proprio la partecipazione in vasca lunga sarà l'obiettivo dei regionali della prossima stagione per il quale si sta idealizzando un trasferimento di gruppo fuori regione conciliandoci con gli amici della Campania.

L'idea aggregativa, tipo rappresentativa pugliese di settore, sarebbe un ulteriore stimolo per i tecnici di società con agonisti che praticano il nuoto di fondo».