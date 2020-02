Moncelli torna sul ring, combatte in Francia per il titolo superwelter

Un passo alla volta, un gradino dopo l'altro, verso la dimensione internazionale che Felice Moncelli si era costruito prima dell'infortunio. Il pugile coratino torna a respirare aria internazionale e, sabato 27 febbraio, sarà di scena al Palais des Sports "Marcel Cedran" di Levallois, a ridosso di Parigi. In palio il titolo superwelter.

L'occasione è ghiotta perché si tratta di una cintura di respiro europeo. Il titolo Wbc del Mediterraneo, nato nel 2007, permette di raccogliere punti importanti per la classifica e rientrare nel giro che conta.

«Appena mi è stato proposto questo match - confessa Moncelli - ho accettato subito proprio per l'importanza che questo titolo può avere per me». A dire il vero i programmi erano altri, ovvero combattere per il titolo italiano ma il suo avversario designato ha rinunciato e la proposto della Asloum Event è capitata nel momento giusto.

L'avversario per il titolo superwelter è il francese Bilel Jkitou, da Nanterre. 27 anni e imbattuto nel suo relativamente breve percorso tra i professionisti. 13 match vinti con 4 ko all'attivo. Nel 2018 aveva già conquistato la Wbc Mediterranean ma nei pesi medi, contro l'italo-dominicano Segura.

«Jkitou non ha mai perso? Bene, perderà il 29 febbraio. Io sto bene, sto una bomba - dice "Faccia d'angelo" Moncelli - e non vedo l'ora di combattere. Dal 21 gennaio mi stavo preparando per il titolo italiano quindi sono già in una buona condizione. Combattere in Francia non è mai facile perché per un pugile locale rappresenta un vantaggio importante ma non temo l'ambiente e voglio solo vincere»