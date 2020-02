Antonio Bove, anche quest'anno è "studente atleta"

Antonio Bove, studente al secondo anno del liceo scientifico-linguistico "Orazio Tedone" e atleta presso la Cogom ASD Rugby Corato, è stato selezionato, per il secondo anno consecutivo, per partecipare al programma sperimentale di didattica per una formazione di tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello.



Il progetto, promosso dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritari in tutto il territorio nazionale. Rinnovatosi per la quarta edizione, esso crea le condizioni per superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti, soprattutto le difficoltà che questi incontrano nella regolare frequenza delle lezioni.

L’obiettivo è dare sostegno e supporto alle scuole per promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche di questi studenti permettendo la conciliazione tra formazione scolastica e pratica sportiva attraverso la realizzazione di piani di studio personalizzati, programmazione delle verifiche orali e scritte e la possibilità di seguire le lezioni a distanza nei momenti di maggiore impegno sportivo.

Per questo, Antonio nel proprio percorso di crescita è affiancato e supportato da due tutor: tutore interno al liceo la professoressa Margherita Leone, sua docente, tutore esterno Roberto Strippoli, allenatore della sezione giovanile della Corgom ASD Rugby Corato.

Antonio, distintosi come atleta di interesse rugbystico regionale, nel campionato under 14 nel girone "Puglia-Basilicata-Calabria" l'anno scorso, e under 16 quest'anno in tutoraggio presso la blasonata Amatori Rugby Monopoli nel campionato di categoria del girone pugliese, selezionato nella rappresentativa under 16 pugliese formata dai migliori giovani talenti delle squadre pugliesi, neveste la maglia nei tornei di categoria che si tengono in varie regioni, ulteriore soddisfazione della propria dedizione e sacrificio.