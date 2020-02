La Polisportiva Corato si allarga: ecco anche boxe e ciclismo

Da qualche mese il panorama sportivo cittadino, sta vivendo una metamorfosi senza precedenti. In un periodo in cui investire nello sport e nell'attività sportiva è sempre più difficile e dispendioso, una realtà sembra andare controcorrente e continua a crescere in maniera continua ed esponenziale. Stiamo parlando della Polisportiva Corato.



Nata formalmente la scorsa primavera, la Polisportiva Corato comprendeva inizialmente Adriatica Industriale Basket Corato, Polis Corato (pallavolo) ed il settore giovanile calcistico neroverde della Virtus Corato. Questo grazie alla lungimiranza e perseveranza del presidente del Basket e Volley Corato Antonio Marulli e del vice presidente della Polis Gianni Berardi. I primi risultati sportivi non si sono fatti attendere: settimo posto nel campionato di Serie B e conseguenti play-off nazionali per il Basket, secondo posto in regular season e vittoria nei play off con promozione nel massimo campionato regionale (Serie C) per il Volley femminile. In estate poi, la Polisportiva Corato ha organizzato il primo campo estivo sportivo in questa città. Il "Summer Camp" ha visto la sinergia tra Polis, Adriatica Industriale e Virtus ed è stato un successo clamoroso in termine di presenze.

Oggi, a quasi un anno dalla nascita della Polisportiva, ecco altre realtà cittadine che entrano a far parte del circuito. Felice Moncelli, campione affermato in Italia e non solo della categoria Superwelter, è entrato ufficialmente nella grande famiglia, dopo aver già combattuto in un evento organizzato dalla Polisportiva stessa (il 20/12/19 al PalaLosito vs il georgiano Levan Ulikhaniani). Anche il mondo del ciclismo non è rimasto indifferente a questa rivoluzione sportiva, infatti è ufficialmente della Polisportiva Corato anche il team Eurobike del presidente Maurizio Carrer.

Un progetto, quello della Polisportiva Corato in piena metamorfosi e crescita, in quanto anche la prima squadra del Corato Calcio e il rugby neroverde, si sono interessate a questo grande e lungimirante progetto. I due presidenti, Giuseppe Maldera e Giuseppe Caldarola, hanno immediatamente dimostrato entusiasmo per l'iniziativa e hanno aperto ad un ingresso nella Polisportiva nel prossimo futuro.

Una crescita in numeri e risultati, così come confermato dallo stesso Gianni Berardi: «Sono felice di ciò che abbiamo fatto con tutta la grande famiglia, in primus con l'amico Antonio Marulli. Per me "sport" è un'unica grande parola, un solo concetto, a prescindere dalla disciplina che si pratichi o si segua. Il concetto di Polisportiva nasce per rafforzare le varie società di fronte ad eventuali difficoltà, che siano essi di qualsiasi natura, a partire da quello della gestione degli spazi, ad oggi insufficienti per contenere tutte le nostre bellissime realtà cittadine. Insieme possiamo avere più voce in capitolo, insieme siamo più forti».