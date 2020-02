Karate, per gli atleti della Life Club quattro podi al trofeo Magna Grecia

Ieri al PalaCampitelli di Grottaglie si è svolto il 23esimo trofeo nazionale Magna Grecia di Karate, organizzato dal Csen in collaborazione con la Fijlkam. Ben cinque i tatami predisposti all'interno del palazzetto, che hanno garantito uno spettacolo di elevato spessore tecnico e agonistico.



Alla manifestazione hanno partecipato per la specialità del kumite (combattimento), quattro atleti della società coratina allenati dall'insegnante tecnico federale Ignazio Gravina. Tutti sono riusciti a salire sul podio: oro per Vittorio Ferrante nella categoria 83 kg Juniores, argento per Savino Fiore nei 67 kg e per Pasquale Caterina in quella degli 84 kg Seniores, mentre Gaetano Scavo ha conquistato la medaglia di bronzo nei 75 kg Juniores.

«È stata una esperienza gratificante per tutti a prescindere dai risultati - commenta il tecnico Gravina -. Siamo soddisfatti perché abbiamo visto crescere ed affermarsi sempre più i nostri atleti e pronti a riprendere la preparazione per i prossimi impegni agonistici».