Rugby Corato, novità per la seconda parte del campionato

La Corgom Rugby Corato in queste settimane, durante l’importante stop dalle attività agonistiche imposto dalle vacanze natalizie, sorprende con l’acquisizione di nuovi giocatori per rinforzare i roster delle proprie squadre in lotta nei campionati seniores e u18.

La dirigenza, sempre attiva, grazie anche alla mirata visione del presidente Caldarola e del vicepresidente Pisicchio, ha individuato atleti capaci di fare la differenza in campo e di dare un grande impulso a tutto il movimento. Per la seniores si aggiungono l’andriese Ruggiero Martina e tornano Aldo Varesano e Damiano de Chirico, per l’under 18 arriva, in prestito dal Bitonto, il giovane Gregorio la Fortezza.

Azione mirata quella della Rugby Corato, capace di aggiungere alla propria rosa ben cinque giocatori appena prima dell’inizio della seconda metà del campionato. Le caratteristiche tecniche dei singoli acquisti rispondono a precise esigente messe in luce dai due allenatori, Gabriele Di Caro e Roberto Strippoli, e che il gruppo dirigenziale ha saputo prontamente soddisfare.

Ruggiero Martina ricopre il ruolo di tallonatore e di flanker, feroce nel placcaggio e veloce nella pulizia del punto di incontro, rappresenta un enorme contributo per il pacchetto di mischia sia nelle fasi di lancio in touche che in mischia chiusa. Varesano è stato uno dei primi ragazzi ad allenarsi presso la villa comunale, agli albori della storia della palla ovale a Corato, pilone di grande impatto con grandi doti di passaggio ed estro.

Damiano De Chirico, capitano in u18 nonché, anche lui, uno dei primissimi ragazzi ad approcciarsi al rugby presso la villa comunale, dotato di passaggio elegante e ampia visione di gioco, è vero metronomo della impostazione offensiva sia nel ruolo di mediano di mischia che di apertura.

Gregorio la Fortezza rappresenta per l’u18 coratina una grande aggiunta: dotato di fisico possente, capace di imporre il proprio predominio sia in mischia che in gioco aperto data anche l’ottima tecnica di placcaggio, è capace di ricoprire vari ruoli all'interno del 15 di gioco.

Giunta al termine della pausa invernale, con gli impegni di campionato che riprenderanno a partire da domenica 12 Gennaio, la Corgom Rugby Corato continua i propri allenamenti ma contemporaneamente sfrutta gli ultimi giorni disponibili per concludere un’ultima acquisizione, anche questa per rinforzare la rosa della squadra seniores, la trattativa, ancora in atto, promette di concludersi nel migliore dei modi, con un giocatore in procinto di arrivare e della quale si parlerà a breve.