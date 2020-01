Rugby, un anno con molte luci e qualche ombra

Il Rugby coratino congeda un anno dal sapore agrodolce.

«Mai come nel 2019 - scrive la società - si sono raggiunti numeri di giocatori tesserati tra squadra seniores e settori giovanili di tale portata. Mai come quest’anno il settore under 18 ha potuto confrontarsi con avversari di livello così elevato quali quelli di questo campionato, provenienti dalle migliori squadre del rugby campano. Ad ogni partita i giovani lupi, nonostante i moltissimi chilometri percorsi per poter giocare o “in casa” oppure in Campania, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un rugby di tutt’altro livello.

Mai la società ha potuto offrire corredi così completi, contando borsoni, giacche, felpe, giubbini, ai propri atleti; mai ha potuto inaugurare l’inizio della nuova stagione sportiva celebrando il gioco del rugby presso una sala ricevimenti quale l’Astoria Palace ed essere onorata della presenza anche del presidente della Fir Puglia: Grazio Menga; per tutto ciò il rugby coratino ringrazia sentitamente il proprio sponsor: Corgom, che, nella persona di Vito Scaringella, ha permesso la realizzazione di qualcosa prima inimmaginabile.

Anche nella sua lucentezza, il 2019 ha però un lato oscuro: l’amarezza, per l’ennesimo anno, di non poter giocare a Corato, nella propria città, pur vestendone i colori e portandone alto il nome nei campi di Puglia e Basilicata.

Rispetto alla stagione sportiva passata, che ha visto il rugby coratino esule prima a Trani e poi a Ruvo, la diaspora nei confronti di questo sport ha costretto la società a rivolgersi nuovamente ad altre città, e, tra molte, che si sono mostrate sorde all’appello, la Corgom ASD Rugby Corato ha trovato rifugio a Modugno, presso la struttura sportiva “Green Village”, alla città di Modugno va un sentito ringraziamento per permettere a Corato il diritto di praticare uno sport “secondario” come il rugby.

Nonostante ciò la palla ovale a Corato ribadisce nell’ultimo e più importante momento dell’anno la dolcezza di questo 2019 celebrandolo durante la scorsa settimana. Nella nottata tra il 23 e il 24 mentre come è tradizione Corato si riversava nelle proprie strade per passeggiare tra le ore che precedono l’alba, per la prima volta si sono accese le luci della futura Clubhouse, che hanno contribuito a far brillare, tra le luminarie natalizie e i negozi illuminati a festa, via Duomo, al numero 50.

In ultimo, la Rugby Corato ha celebrato domenica 29 la quinta edizione della tradizionale “Partita del panettone”. Presso il “Green Village” di Modugno si sono sfidate in campo squadre miste composte da seniores, under 18 ed atleti ospiti. La giornata è terminata con il terzo tempo, a base di pettole fritte sul posto e di una sontuosa grigliata, imbastito dalle mamme e dai papà dei nostri giocatori. Senza il loro contributo non si sarebbe potuta celebrare questa straordinaria giornata di sport. La loro partecipazione rappresenta il fine ultimo della cultura rugbistica: creare momenti di unità, condivisione e convivialità e di formazione, che sappiano unire persone e famiglie insieme, legati da una comune passione.

Nel salutare l’anno trascorso, la Corgom ASD Rugby Corato ritiene ancor più necessario ringraziare il proprio presidente: Giuseppe Caldarola, senza il quale tutto il movimento ovale non esisterebbe; Luigi Bove, infaticabile responsabile del reparto giovanile; il vicepresidente Aldo Pisicchio, factotum e pilastro dell’organizzazione societaria; tutto il proprio gruppo dirigenziale, che amministra da dietro le quinte ogni azione della società; gli allenatori: Gabriele Di Caro, Lorenzo Di Ruvo e Roberto Strippoli e infine, insieme ai capitani Angelo Ambregna e Carlo Marchese, i propri giocatori, coloro che indossano ogni domenica i colori della propria città, il cuore pulsante del rugby coratino.

La Corgom ASD Rugby Corato augura a tutti un anno prospero e fecondo, che sia origine di un nuovo corso, inizio del migliore possibile».