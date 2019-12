Kick boxing, 9 primi posti ai campionati nazionali assoluti e open per la Wellness Garden

Domenica 15 dicembre si è svolto l'appuntamento con i campionati nazionali assoluti e i campionati Italiani open nel Palasport di Andria. Molti gli atleti intervenuti, provenienti da tutta Italia. All'evento, organizzato dalla World Kickboxing Federation (WKF) in collaborazione con l'Endas, hanno partecipato, come d'abitudine ormai, i giovanissimi del vivaio dell'Asd Wellness Garden.

Allenati dal Maestro Pasquale Scaringella, cintura nera 5° dan, e dal Maestro Aldo Cannillo, cintura nera 2° dan, i ragazzi hanno dimostrato con la loro caparbietà e la loro determinazione di essere ancora una volta all'altezza di queste prestigiose competizioni.

I risultati

Campionati Italiani:

Marcone Teresa 1 Posto Kick Light

Testino Vittorio 1 Posto Kick Light



Campionati Assoluti:

Marcone Teresa 1 Posto Light Contact -65 kg.

Testino Vittorio 1 Posto Kick Light -40 kg.

Cannillo Aldo 2 Posto K1 -60 kg.

Tusca Sergio 1 Posto Kick Light -55 kg.

Diasparra Mirco 2 Posto Kick Light -70 kg.

Arsale Rosalba 1 Posto Kick Light -85 kg.

Bucci Denyse 1 Posto Kick Light -75 kg.

Lotito Matilde 1 Posto Kick Light -35 kg.

Lotito Matilde 1 Posto Kick Light -30 kg.

Al termine della giornata non sono mancati i complimenti di Antonio Garofano, presidente della Asd Wellness Garden e del Maestro Vito Scaringella, cintura nera 7° dan che hanno ringraziato i giovani atleti e le loro famiglie per l'impegno e la costanza in questa disciplina: «lo sport ha un ruolo fondamentale nella nostra società, a livello formativo, educativo e benefico sotto il profilo della salute ed è una grande opportunità di crescita per i nostri ragazzi».