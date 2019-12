Rugby, Corgom Corato sconfitto a Bari dalle Tigri

Domenica 1° dicembre la Corgom Rugby Corato sostiene la partita più difficile del campionato di quest'anno: la trasferta allo Stadio della Vittoria contro le Tigri Rugby Bari. Il risultato, 141-0 (23-0 mete) mostra la grande disparità delle forze in campo nel nuovo campionato serie C, con proprio il Bari saldamente in testa a condurre con strapotere questa prima parte di campionato, spesso marcando risultati a tre cifre contro le squadre avversarie.

Lo scarto del punteggio rimane importante ma l'allenatore Lorenzo di Ruvo ha parole positive sulla squadra: «Non era certo la nostra partita, l'obiettivo era dare il massimo e portarla a termine, imparando sul campo dal talento dei nostri avversari. La grinta c'è, fin quando il fisico ha retto: per la prima metà del primo tempo la squadra ha anche messo forte pressione alla linea difensiva del Bari, quando poi gli acciacchi l'hanno impedito non abbiamo più potuto contrastare la squadra di casa».

Grande handicap per i biancoverdi è stato soprattutto il gran numero di infortunati che hanno obbligato a scelte di compromesso e una formazione ampiamente rimaneggiata. Gli allenamenti continuano e la Corgom Rugby Corato, sfruttando il turno di pausa, avrà il tempo per rimettere in piedi i giocatori infortunati e prepararsi alla prossima sfida: contro i Panthers di Modugno.