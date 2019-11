I giovani lupi della Corgom Rugby Corato non mollano

Partita impegnativa per la under18 della Corgom Asd Rugby Corato: i ragazzi biancoverdi escono sconfitti nello scontro vinto dai ragazzi del Tigri Rugby Bari. Il risultato non rende pero giustizia all'impegno dei giovani lupi, che hanno affrontato, nonostante diverse difficolta, una squadra di estremo valore tenendo testa per tutto il primo tempo.

A scendere in campo una formazione rimaneggiata, dovuta alle indisponibilità per infortunio del mediano di apertura e dell'estremo titolare. Un encomio va quindi ai ragazzi, che nonostante abbiano dovuto sopperire a importanti mancanze nella rosa, hanno saputo farsi valere anche in un ruolo non proprio.

Il primo tempo si è svolto secondo un copione equilibrato, con l'ovale sempre combattuto sui punti d'incontro, gioco offensivo estremamente concreto e una buona copertura difensiva nonostante alcune falle. Il secondo tempo causa incorso infortunio per due biancoverdi, i ritmi di gioco più stanchi e blandi e la mancanza di cambi non hanno permesso al Corato di contenere allo stesso modo la potenza del Bari. Al di là del punteggio: 0-100 (0-16 mete), l'allenatore Roberto Strippoli si dice contento della prestazione dei ragazzi e promuove ottimismo in vista dei prossimi giorni di riposo che permetteranno il ritorno di molti giocatori adesso non disponibili.