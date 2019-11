Rugby under 18, sconfitta casalinga per la Corgom Corato

Domenica scorsa i piccoli lupi della Corgom ASD Rugby Corato under 18 hanno affrontato "in casa" a Modugno i ragazzi dell'Arechi Rugby con il risultato di 3-73 (0-12 mete).

La partita è stata un monologo dei ragazzi ospiti, la cui squadra esprime un gioco, quello campano, molto più maturo rispetto alle compagini pugliesi.

L'allenatore Roberto Strippoli chiarisce i vari aspetti della partita: «l'Arechi ha giocato sugli spazi liberi trovati oppure creati nelle maglie della difesa biancoverde che però, nonostante il gioco molto dinamico degli avversari, ha placcato molto e manifestato un ottimo approccio difensivo. Anche i due momenti nevralgici del gioco, la touche e la mischia, sono stati amministrati con buoni risultati: buona la rimessa laterale e la mischia, nonostante la superiorità di età e peso degli avversari, ha conservato il pallone».

Il gioco in trequarti si è mostrato ancora acerbo, ma il mister mostra determinazione e un piano di allenamento ben chiaro: «la trasmissione veloce palla in mano, gli schemi, l'amministrazione del gioco sono competenze che richiedono molto allenamento. I ragazzi sono in continua crescita e, sebbene messa a confronto con avversari più esperti, la squadra appena giunta nel campionato appena precedente a quello degli adulti mostra ogni partita considerevoli miglioramenti, sviluppando il gioco e continuando ad allenarsi».