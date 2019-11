Rugby, prima vittoria casalinga per la Corgom Corato

Buona la terza! La Corgom ASD Rugby Corato vince la prima partita "in casa" a Modugno, città che ospiterà la squadra per tutto il campionato.

Domenica 10 novembre il risultato di 24-21 (4-3 mete) racconta una sfida combattuta tra i lupi biancoverdi e l'Appia Rugby, i padroni di casa però hanno saputo imporre il proprio dominio sia in mischia sia nei punti d'incontro garantendo sempre la possibilità al mediano di mischia di giocare palloni puliti e assicurare la continuità di gioco per gli uomini in trequarti.

Il possesso del pallone è stato prioritario per l'allenatore Lorenzo di Ruvo, che ha spinto molto sull'avanzamento palla in mani e la velocità dei sostegni. La continue brecce nella difesa avversaria procurano la prima meta biancoverde, è il terlizzese Tiziano Tambone a siglare la prima marcatura, seguita dopo poco dalla meta del capitano Angelo Ambregna, che mette a segno una meta frutto di un'ottima giocata della trequarti. Il primo tempo termina con un risultato ancora incerto: 2 mete a 2.

Gli avversari rispondono colpo su colpo agli attacchi del Corato e la sfida si ripropone nella seconda parte di gara: al minuto 60' è Paolo Marchese a schiacciare in meta dopo una straordinaria percussione palla in mano, ma gli avversarii replicano marcando meta e portandosi in vantaggio sul tabellino. La meta della vittoria biancoverde è segnata da Tiziano Tambone, che porta il punteggio sul 22-21, poi arrivato a 24-21 grazie alla trasformazione del mediano Edoardo Marchese (2/4 trasformazioni dalla piazzola). Il terlizzese è stato autore di una prestazione maiuscola, senza dubbio lui l'uomo partita, capace di adattarsi in base alle esigenze della squadra da pilone destro a tallonatore, da tallonatore a terza linea centro, per poi tornare in prima linea a pilone sinistro, sempre con eccellenti prrstazioni.

La Corgom ASD Rugby Corato festeggia così la prima vittoria "casalinga" della stagione, tanti i miglioramenti: sostegni al portatore di palla, gioco in trequarti, e soprattutto sulla disciplina (è da segnalare un solo cartellino, rosso, dato a un giocatore dell'Appia rugby per proteste). Mister di Ruvo si dice soddisfatto ma le prossime partite, contro il Foggia e contro il Bari, saranno le più difficili del campionato, e bisogna continuare ad allenarsi e a migliorare, in vista di risultati sempre più rosei.