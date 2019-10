Corgom Rugby Corato sconfitta alla prima di campionato

Domenica, 20 Ottobre 2019, la Corgom ASD Rugby Corato è scesa in campo ad inaugurare la nuova stagione agonistica 2019/20 per il campionato seniores serie C pugliese. Novità assoluta per questo campionato è la fusione della serie C1 e della C2 in un'unica grande competizione.

Subito grande sfida per i lupi coratini, che hanno sfidato in trasferta i Draghi Bat in un derby caratterizzato da grande agonismo da parte di entrambe le compagini. Il tabellino, 28-0 (4-0 mete) svela una gara nervosa da parte dei biancoverdi, subito in inferiorità numerica, causa cartellino giallo per il secondo centro, Simone Perrone. La partita procede tesa ed estenuante sia fisicamente che psicologicamente con numerose azioni di grande contrasto.

Le due squadre contendenti si scontrano con straripante energia nei punti di incontro e a porre necessario freno allo traboccare dell'agonismo intervengono i cartellini a garantire l'ordine del gioco da parte del Corato e del Barletta. I lupi hanno ottenuto altri due cartellini gialli, rispettivamente al mediano di mischia Edoardo Marchese e alla seconda linea Claudio Strippoli, e un rosso per l'altra seconda linea, Aldo Pisicchio, che lo costringe a saltare la trasferta di domenica prossima a Potenza. Anche il Barletta non è stato esente dall'essere più volte redarguito.

A conclusione della partita il neo eletto capitano, Angelo Ambregna, espone il proprio pensiero riguardo la partita: «È stato un match molto duro, il peso di un derby certo non ha aiutato alla conduzione di una gara lineare ed è necessario concentrarci su noi stessi e sulle nostre capacità di imporre il nostro gioco anche nelle situazioni più concitate e pressanti, ci alleneremo per migliorare».

Da segnalare inoltre la prestazione maiuscola del pilone terlizzese Tiziano Tambone, che ha giocato per la prima volta una partita del campionato rugbistico ottenendo inoltre la fiducia del mister Lorenzo di Ruvo, conducendo la prima linea di mischia per tutti gli 80 minuti di gioco.